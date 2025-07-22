Nazilli\'de Gezici Kreş Projesi Yolda

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabah mesaisine belediye ekiplerinin saha çalışmalarını inceleyerek başlarken, gezici kreş olarak hizmet verecek otobüsün hazırlık sürecini de gözden geçirerek projenin yakın zamanda halkın hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Dallıca Mahallesi'ndeki yeşil alanda yürüttüğü düzenleme ve moloz temizlik çalışmalarını inceleyen Başkan Tetik, bölgedeki yangın riski ve kötü görüntünün önüne geçmek için faaliyetlerin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapımına başlanan ve kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçenin büyük pazar alanlarında gezici kreş olarak hizmet verecek otobüsün hazırlık süreçlerini bizzat inceleyen Başkan Tetik, projenin yakın zamanda halkın hizmetine sunulacağını dile getirdi.

İçerisinde oyun ve etkinlik alanlarının yer alacağı otobüste, Nazilli Belediyesi tarafından görevlendirilen personellerin bulunacağını ve çocukların gelişimine katkıda bulunacak pek çok çalışmanın yapılacağını ifade eden Tetik, "Projemizin asıl amacı okul öncesi eğitimin bulunmadığı kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza ulaşmak ve Pazar alışverişi, sınav gibi çeşitli işler için çarşıya çıkan annelerimizin çocuklarını bir süreliğine bırakabileceği güvenli bir alan oluşturmak. Örneğin gezici kreşimiz Perşembe günleri Atatürk Parkı önünde hizmet verecek ve annelerimiz çocuklarını bırakıp rahat rahat alışveriş yapacak. Sınav olan günlerde çocuklarını bırakacaklar ve rahat rahat sınavlarına girecekler. Bu projeyi bir an evvel aktif hale getirmek için heyecanlıyız" dedi. - AYDIN