Nazilli'de marketlere gıda denetimi yapıldı, hijyen ve son tüketim tarihi kontrol edildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Zabıta ekipleri marketlerde gıda denetimi yaptı. Ekipler, ürünlerin hijyen ve son tüketim tarihi kontrollerini gerçekleştirerek mevzuata uygunluğunu inceledi.
Aydın'ın Nazili ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol personeli ile Nazilli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerde satışı yapılan gıda ürünleri kontrol edildi. Denetimlerde başta gıda hijyeni olmak üzere ürünlerin son tüketim tarihi (STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler, ürünlerin mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığını inceledi. Yetkililer, vatandaşların sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda denetimlerinin sürdürüleceğini belirtti.
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