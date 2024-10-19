Nazilli\'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devlet Hastanesi'nde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında stant çalışması yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Nazilli Devlet Hastanesi'nde stant çalışması yapıldı. Sağlık alanında toplumsal bilinçlenmeyi artırmayı ve insanların kendi sağlıklarına daha fazla özen göstermelerinin sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte standı ziyaret eden vatandaşlara ve Nazilli KETEM'e kanser taraması için gelen kadınlara 'meme kanseri' hakkında bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtıldı. Ayrıca Nazilli Kanser Erken Tanı Merkezi'nde görevli hekim Uzm. Dr. Banu Çiçek Denir tarafından Nazilli SODAM kursiyerlerine de 'Meme Kanseri ve KKMM' hakkında eğitim verildi. - AYDIN