Nazilli\'de Pati Köyü Projesi Tanıtım Toplantısı

Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan Pati Köyü Projesi için 18 Temmuz Cuma günü saat 13.30'da tanıtım toplantısı düzenlenecek.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya dernek ve sivil toplum kuruluşları katılım gösterecek. Halka açık olarak gerçekleştirilecek toplantıda; barınak alanı, sosyal donatılar, tesisin içeriği, projenin hazırlık ve onay süreci gibi bilgiler detaylı olarak katılımcılara aktarılacak.

Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesisin yalnızca kedi ve köpekler için değil tek tırnaklı sahipsiz hayvanlar için de bir yuva olacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Doğal yaşam alanları, padoklar, ameliyat alanı, eczane, veterinerlik hizmetleri, personel kullanım alanları, karantina bölümü, müşahede, danışma, mama üretim tesisi ve depo ile hayvan mezarlığı gibi pek çok imkanın yer alacağı Pati Köyü'müz için tüm ön hazırlıkları tamamladık. Halkımızla, derneklerimizle el ele bölgenin en kapsamlı barınağına imza atacağız. Beni çok heyecanlandıran ve şehrimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan bu projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz. Cuma günü yapacak olduğumuz bu toplantıya tüm hayvan sever dostlarımızı bekliyoruz" dedi. - AYDIN