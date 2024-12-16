Nazilli'de Sitenin Çevre Yolu Yenilendi - Son Dakika
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Yerel

Nazilli'de Sitenin Çevre Yolu Yenilendi

Nazilli Belediyesi, uzun yıllardır toprak yolda sıkıntı yaşayan İsabeyli Mahallesi sakinlerinin yolunu parke taşları ile yenileyerek önemli bir sorunu çözdü. Site sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e teşekkür etti.

16.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
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Yıllar sonra sitelerinin çevresindeki toprak yoldan kurtulan site sakinleri, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e teşekkür ederek "Bizleri çamur ve tozdan kurtardılar" dedi.

Nazilli Belediyesi, ilçenin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu çerçevede İsabeyli Mahallesi 4451 Sokak'ta uzun yıllardır vatandaşın sıkıntı yaşadığı toprak yol Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin tarafından parke taşı döşenerek yenilendi. Çalışmalar kapsamında önce tesviye ve stabilizesi hemen ardından da kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirilen yol ile yaklaşık 100 kişinin yaşadığı site sakinleri kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarılarak rahata kavuşturuldu. Yaklaşık 670 metre karelik taş döşemesi geçekleştirilen yol çalışmasına site çevresinin kaldırımları da eklendi.

Siteyi çevreleyen yolun yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yaptıkları açıklamada "2018 2019 yılları arasında yapılan evlerimize taşındığımız günden beri yolla ilgili müracaatlarımızı yapıyorduk. Ama bir türlü sırası gelmemişti. Nazilli Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik'e ulaştık. İlgili birimler buraya gelip inceledi ve ardından hemen yol çalışmasına başlanıldı. Başkanımız ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen her kesten Allah razı olsun. Bizleri çamur ve tozdan kurtardılar" ifadelerine yer verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ise "Büyük küçük demeden vatandaşımızın bu güne kadar yaşadıkları sıkıntı ve sorunları teker teker çözüme kavuşturacağız. Çünkü Nazilli'yi hep birlikte yönetip, sorunlarını hep birlikte çözüme ulaştıracağız. Vatandaşlarımız bu konuda emin olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Sitenin Çevre Yolu Yenilendi - Son Dakika

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