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Nazilli'de üç dönem muhtarlık yapmıştı, korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Nazilli'de üç dönem muhtarlık yapmıştı, korona virüse yenik düştü

09.12.2021 12:53
Nazilli'de üç dönem muhtarlık yapmıştı, korona virüse yenik düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan eski muhtar Mehmet Meke yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan eski muhtar Mehmet Meke yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde 2004-2019 yılları arasında 3 dönem muhtarlık yapan 75 yaşındaki Mehmet Meke korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 hafta önce korona virüs teşhisi konulan eski muhtar Meke hastaneye yatırıldı. Hastanede tedaviye olumlu yanıt veren Mehmet Meke taburcu olmaya hazırlanırken durumu birden ağırlaştı. Yoğun bakımda durumu daha da ağırlaşan eki muhtar Mehmet Meke doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN

Nazilli'de üç dönem muhtarlık yapmıştı, korona virüse yenik düştü

İstiklal Mahallesi, Muhtarlık, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de üç dönem muhtarlık yapmıştı, korona virüse yenik düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de üç dönem muhtarlık yapmıştı, korona virüse yenik düştü - Son Dakika
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