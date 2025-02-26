Nazilli'de Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi - Son Dakika
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Nazilli'de Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi

Nazilli\'de Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaldırımları işgal eden duba, totem ve reklam panolarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kamuya ait alanların izinsiz kullanımı önleniyor.

26.02.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yayaların kullanım alanlarını kısıtlayan duba, totem ve reklam panolarına karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma kapsamında; kaldırımları ve yolları izinsiz şekilde işgal eden dubalar, totemler ve reklam panosu gibi malzemeler ekipler tarafından tek tek toplandı. Zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimleri sırasında esnafa ve vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulundu. İşletmelerin kaldırımlara ve yol kenarlarına izinsiz olarak yerleştirdiği reklam panoları, masa-sandalye gibi eşyaların hem yayalar hem de trafik akışı açısından tehlike oluşturduğu vurgulanarak kamuya ait alanların şahsi kullanımına izin verilmeyeceğini ve bu konuda düzenli kontrollerin devam edeceği kaydedildi.

Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklu ailelerin kaldırımlarda rahatça hareket edebilmesi için bu tür uygulamaların büyük önem taşıdığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kent düzenini sağlamak ve yayaların mağduriyetini önlemek amacıyla zabıta ekiplerinin periyodik olarak denetimlerine devam edeceğini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi - Son Dakika

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