Nazilli\'de Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi

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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yayaların kullanım alanlarını kısıtlayan duba, totem ve reklam panolarına karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma kapsamında; kaldırımları ve yolları izinsiz şekilde işgal eden dubalar, totemler ve reklam panosu gibi malzemeler ekipler tarafından tek tek toplandı. Zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimleri sırasında esnafa ve vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulundu. İşletmelerin kaldırımlara ve yol kenarlarına izinsiz olarak yerleştirdiği reklam panoları, masa-sandalye gibi eşyaların hem yayalar hem de trafik akışı açısından tehlike oluşturduğu vurgulanarak kamuya ait alanların şahsi kullanımına izin verilmeyeceğini ve bu konuda düzenli kontrollerin devam edeceği kaydedildi.

Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklu ailelerin kaldırımlarda rahatça hareket edebilmesi için bu tür uygulamaların büyük önem taşıdığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kent düzenini sağlamak ve yayaların mağduriyetini önlemek amacıyla zabıta ekiplerinin periyodik olarak denetimlerine devam edeceğini dile getirdi. - AYDIN