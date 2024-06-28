Nazilli'nin afet müdahale planı hazırlanıyor - Son Dakika
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Nazilli'nin afet müdahale planı hazırlanıyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde ilçenin afetlerdeki müdahale planı için hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda Nazilli'nin afetselliği, afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve Ekim ayında yapılması planlanan ulusal tatbikatla ilgili çalışmalar hakkında konuşuldu.

28.06.2024 09:36  Güncelleme: 09:49
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Nazilli'nin afet müdahale planı hazırlanıyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde ilçenin afetlerdeki müdahale planı için hazırlık toplantısı yapıldı.

Nazilli'de afet müdahale planlarının hazırlanması çalışmaları kapsamında AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu öncülüğünde İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, kurum amirleri, ilçe müdürleri, muhtarlar, STK'lar ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Nazilli'nin afetselliği, afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve Ekim ayında yapılması planlanan ulusal tatbikatla ilgili çalışmalar hakkında konuşuldu.

"Önceden planlanmış çalışmalarla afeti doğru idare edebiliriz"

Toplantıda ilk konuşan AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, tüm Türkiye'yi etkileyen 6 Şubat depreminin ardından müdahale konularında neler yapılması gerektiği konusunda detaylı çalışma yaptıklarını ifade etti. Deprem, yangın ve sel felaketi gibi afet durumlarında afet bölgesi dışından bölgeye geleceğini, Nazilli'nin yardımına ise Konya'nın geleceğini ifade eden Müdür Mumcu, "Afet yaşanan yerlerde afeti yaşayanların kendilerine müdahale edemeyeceği için bölge dışından ekiplerin gelmesi gerekiyor. Bu ekiplerinde yardıma gidecekleri bölgeyi iyi bilmeleri, afet müdahale planlarına hakim olmaları gerekiyor. Biz bu amaçla çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. İl Afet Yönetim Merkezleri de afet durumlarında kullanılamaz hale gelebiliyor. İyi bir afet müdahale planı ile çözümleri şimdiden düşünmek çok önemli. Herhangi bir afet durumunda o bölgenin valisi başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplanarak tüm yetkili birimlerle çalışmayı yürütüyor. Arama, kurtarma ve barınma konusu ise AFAD yönetimindedir. Önceden planlanmış çalışmalarla afeti doğruca idare etmemize sebep olur" dedi.

"Her ilçede birer koordinatör olmalıdır"

Toplantının devamında ilçe afet müdahale planı için yapılması gerekenler anlatıldı. Toplantının sonunda bir konuşma yapan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, tecrübelerini aktardı. Afetlerle mücadelenin oldukça meşakkatli ve önemli bir görev olduğunun altını çizen Kaymakam Arısoy: "Kamu görevinde tayinler söz konusu. Sürekli olarak güncellenmesi gerekenler oluyor. Afet yönetimi başlı başına uzmanlık gerektiren birincil görevlerden birisidir. Bu durumda kalıcı bir temel bilgi olması gerekiyor. Afetlere ne kadar hazırlıklı olsak da binalarımızın sağlam olması gerekiyor. Burada belediyelerimize de görevler düşüyor. AFAD'ın yorumlaması ile afetlerin farklılık göstermesine karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Benim tavsiyem her ilçede birer koordinatör olmasıdır. Hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması koordinatörün görevi olmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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