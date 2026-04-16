Nazillili öğrenciler Türkiye finallerinde kürsüye çıktı

Nazilli Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu Triatlon Takımı, Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Triatlon Türkiye Finalleri'nde önemli dereceler elde etti.

Nazilli Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu Triatlon Takımı, Küçükler Kız Kategorisi'nde Türkiye ikincisi, Yıldızlar Kız Kategorisi'nde ise Türkiye üçüncüsü oldu. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada elde edilen başarıların hem okul hem de şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulanırken, "Başarıda emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN