AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, kentteki basın mensupları ile bir araya geldi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir buluştu. İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Nazırlı, yaptıkları ve projelendirdikleri çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Program, soru ve cevapların ardından sona erdi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Nazırlı Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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