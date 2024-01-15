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Nemrut Dağı Yeniden Beyaza Büründü

Adıyaman'da bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, Kasım ayında mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Kar erimesine rağmen Aralık ayında tekrar kar yağışı oldu. Nemrut Dağı zirvesindeki kar kalınlığı 10 santim ile yarım metre arasında değişiyor. Turistlerin ziyaretine açık olan Nemrut Dağı'na yol da açık durumda.

Nemrut Dağı Yeniden Beyaza Büründü
15.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:37
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Adıyaman'da bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yeniden beyaza büründü.

Kasım ayında mevsimin ilk karı yağan Nemrut Dağı yeniden beyaza büründü. Kasım ayında yağan kar sonrasında Aralık ayı içerisinde de kar yağmış ancak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle zirvedeki kar erimişti.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde etkili olan yağmur, Nemrut Dağı zirvesine kar olarak düştü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı zirvesinde hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, tipi nedeniyle kar kalınlığı 10 santim ile yarım metre arasında değişiyor.

Görevliler, Nemrut Dağı yolunun açık olduğunu ve turistlerin gelmeye devam ettiğini aktardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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