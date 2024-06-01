Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Avrupa'dan ve Asya'dan gelen turistler, Nemrut Krater Gölü'nün doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla büyüleniyor. Bölgedeki yerli turistlerin ise bu güzellikleri keşfetmek için daha fazla araştırma yapması gerektiği belirtiliyor.

01.06.2024 22:24
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Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı

BİTLİS - Havaların ısınmasıyla birlikte dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı.

Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü, her mevsim büründüğü farklı güzellikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; buhar bacası, küçük ve büyük gölleri ile her mevsim ziyaretçilerine ayrı ayrı güzellikler sunuyor. Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü aynı zamanda bölgede yaşayan ayılarıyla da son yıllarda sık sık gündeme geldi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bitlis ve Nemrut Krater Gölü'ne gelen Ahmet Karaaslan, bölgenin tarihi ve doğasına hayran kaldığını belirterek, "Ben Bitlis'i merak ettiğim için buraya geldim. İlk geldiğimde tarihi eserleri gezdim. Daha sonra Nemrut Krater Dağını merak ettim. Arkadaşlarım bana tavsiye ettiler. Gidip görmemi istediler. Geldim, gördüm. Türkiye'deki insanlar bilmese de; Avrupa'dan, Asya'dan insanlar gelip burayı görüp ziyaret ediyor. Ne yazık ki bizim insanlarımız araştırmıyor, gezmeyi sevmiyor ve dolayısıyla buraları bilmiyor. Bu manzarayı görünce çok mutlu oldum. İyi ki gelmişim. Herkese tavsiye ederim. Bence Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizin güzel tarihi mekanlarını herkesin gezip, bilmesi gerekiyor" dedi.

Tur olarak bölgedeki tarihi ve doğal mekanları gezmek için Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen Nimet Saçlı ise bölgeye ilk defa geldiğini belirterek, "Ben Alanya'da yaşıyorum. Kendim de turizmciyim. Doğasına, yeşilliğine, göllerine, kraterlerine bayıldım. Buraya gelmemek büyük bir kayıp. Dostlarım bir an önce tur alıp bu bölgeye gelmeliler" ifadelerine yer verdi.

Ergün Erdoğan isimli vatandaş da, "Nemrut düşündüğümden de harika bir yer. Bu krater gölünün bu kadar geniş bir alan yayılması çok etkileyici. Burası bir ova gibi. Etraf yemyeşil ve resmen ormanı var. Müthiş bir rengi var. Her şey çok güzel" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nemrut Krater Gölü yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı - Son Dakika

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