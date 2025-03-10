Neşesiyle Hayata Tutunan 75 Yaşındaki Halil Dede - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Neşesiyle Hayata Tutunan 75 Yaşındaki Halil Dede

Neşesiyle Hayata Tutunan 75 Yaşındaki Halil Dede

Denizli'nin Buldan ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Halil Kocahıdır, bir gözü görmemesine ve iki baston kullanarak yürümeye rağmen neşesiyle çevresine pozitif enerji saçıyor. Müzik aletleri ile mini konserler vererek hem kendini hem de bakımına gelenlere moral aşılıyor.

10.03.2025 13:08  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesine Kırandamı Mahallesinde yalnız yaşayan 75 Halil Kocahıdır, iki baston kullanarak yürüyebilen ve bir gözü görmeyen Halil Dede neşesiyle halleriyle yaşama tutunuyor.

Denizli'nin Buldan İlçesi Kırandamı mahallesinde yalnız yaşayan Halil Kocahıdır, 75 yaşında ki neşeli halleriyle dikkat çekiyor. İki bastonla yürüyebilen ve cam batması sonucu bir gözü görmeyen Halil dede neşesi ve güler yüzüyle yürekleri ısıtıyor. Çeşitli Müzik aletleri çalmayı bilen Halil dede şarkılar söyleyerek misafirlere ve mahalle halına neşe saçıyor.

Elinden düşürmediği kaval, flüt, darbuka ve davulla evine bakım ve temizliğe gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan Evde Bakım Hizmetleri personellerine adeta mini konser veren Halil Kocahıdır, "Evime temizliğe gelen arkadaşlara yorgunluk atmaları için çalgılarımla konser veriyorum. Gelen arkadaşlarında işleri çok zor. Her gün benim gibi yardıma muhtaç kişilere hizmet veriyorlar. Onlara oyunlar oynuyorum. Hem kendim eğleniyorum, hem de onların neşelenmesini sağlıyorum. Hayat zor ama insanların kesinlikle neşesini kaybetmemesi lazım. Moralimizi yüksek tutmak çok önemli. Benim bir gözüm görmüyor, iki bastonla yürüyorum ama moralimi yüksek tutarak hayata bağlanıyorum. Gençlere de her zaman neşenizi kaybetmeyin diye tavsiyede bulunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, denizli, Enerji, Buldan, Yerel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Neşesiyle Hayata Tutunan 75 Yaşındaki Halil Dede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

13:49 CHP’li vekiller, Suriye’de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
19:42 İsrail, Gazze Şeridi’ne elektrik tedariğini durdurdu İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
19:29 İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
19:17 İstanbul’da 4 işçi vinçten düştü İstanbul'da 4 işçi vinçten düştü
19:17 Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 14:16:16. #7.12#
SON DAKİKA: Neşesiyle Hayata Tutunan 75 Yaşındaki Halil Dede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.