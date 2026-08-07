Neşet Ertaş Festivali Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
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Neşet Ertaş Festivali Kırşehir'de Başladı

Neşet Ertaş Festivali Kırşehir\'de Başladı
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Kırşehir'de düzenlenen festivalde Neşet Ertaş anıldı, kabri başında dualar edildi.

Kırşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen "Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali" başladı.

Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Kırşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'nin açılışı öncesi; Vali Murat Sefa Demiryürek öncülüğünde şehir protokolü, Bağbaşı Mezarlığı'nda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın kabri başında dualar edildi. Programa katılan vatandaşlar da Ertaş için dua ederek usta sanatçıyı andı.

Festival kapsamında Kırşehir'e gelen Kırgız kopuz sanatçısı Kullmat Sıdıkov da Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın kabri başında dua edtti. Törene Kırıkkale'den katılan Ferhat Özkan ise Neşet Ertaş'ın unutulmayan bir sanatçı olduğunu belirterek, onun eserleri ve bıraktığı mirasla gönüllerde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Neşet Ertaş Anı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festival açılış töreninde konuşan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, babasının vefatının ardından unutulmadığını söyledi. Ertaş, "Bu çalışmalar bizler için çok önemli. Çok şükür bizim atalarımız da eserleri, yaşam tarzları ve prensipleriyle halkımızın gönlünde yer buldu" dedi.

Festivalin ev sahibi Vali Demiryürek ise, "Kırşehir bugün sesiyle buluşuyor. Bu şehirde sadece türküler söylenmeyecek, bu toprakların hafızası konuşacak. Asırlar boyunca dilden dile aktarılan bir kültür yeniden hayat bulacak. Neşet Ertaş'ı anlamak, sadece eserlerini dinlemekten ibaret değildir. Bu topraklarda saz, yalnızca bir çalgı değildir. Ertaş, bir sanatçı olmanın ötesinde gönüllere ortak olmuş bir insan olarak hafızalarımızda yaşamaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Programa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırşehir milletvekilleri Necmettin Erkan ile Metin İlhan, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Neşet Ertaş Festivali Kırşehir'de Başladı - Son Dakika

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