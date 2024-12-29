Netanyahu Prostat Ameliyatı Olacak - Son Dakika
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Netanyahu Prostat Ameliyatı Olacak

Netanyahu Prostat Ameliyatı Olacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olacak.

29.12.2024 09:06
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu prostat ameliyatı olacak.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün prostat ameliyatı olacağı belirtildi. Geçtiğimiz çarşamba günü Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde muayeneden geçen Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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