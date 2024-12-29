İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu prostat ameliyatı olacak.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün prostat ameliyatı olacağı belirtildi. Geçtiğimiz çarşamba günü Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde muayeneden geçen Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti. - TEL AVİV
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