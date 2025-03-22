Nevruz Coşkusu Bahçeşehir'de Kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Coşkusu Bahçeşehir'de Kutlandı

Nevruz Coşkusu Bahçeşehir\'de Kutlandı

BAU'da Türk Dünyası öğrencileri, Nevruz Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutladı.

22.03.2025 09:29
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Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim gören Türk Dünyası öğrencileri, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Üniversite bahçesinde gerçekleşen etkinlikte kurulan stantlarda, öğrenciler kendi ülkelerinin kültürünü ve yemeklerini tanıttı.

Aralarında Türki Cumhuriyetlerin de bulunduğu birçok ülkede, baharın başladığı 21 Mart Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Türki Cumhuriyetler'den eğitim için gelen, bahar bayramını ailelerinden uzakta geçiren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencileri, bu yıl nevruz heyecanını okullarında yaşadılar.

Büyükelçi ve Başkonsoloslar da katıldı

Üniversitenin Türk Dünyası Kulübü'nün öncülüğünde nevruz şöleni düzenlenirken etkinliğe; Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, Kırgızistan İstanbul Konsolosu Tokobaev Arslan Mukanovich, Türkmenistan İstanbul Konsolos Yardımcısı Begmammet Keljayev, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Mehmet Dinçer Faruk, Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Gergö Kovacs ve Azerbaycan Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Elnur Hüseyinov katıldı. Etkinliğin ev sahipliğini ise BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu yaptı.

Yöresel danslar yapıldı

Üniversitenin Güney Kampüs bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan standı açıldı. Kendi ülkelerinin milli kıyafetleriyle standa gelen öğrenciler, kültürlerini ve yemeklerini tanıttı. Türkiye'den öğrencilerin de yumurta boyama ve ebru standı açtığı Nevruz Bayramı coşkusu yöresel danslar ve şarkılarla devam etti.

Azerbaycan Rüzgarı gurubu sahne aldı

Nevruz etkinliği kapsamında, bahçe şenliklerinden önce Azerbaycanlı öğrenciler özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan Kültür Merkezi bünyesindeki Azerbaycan Rüzgarı gurubu sahne aldı. Etkinlikte, Elnare Abdullayeva, Fexri Nicat Kasım ve BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın Azerbaycan şarkıları seslendirdi.

"Kültürel workshoplar yapılacak"

Üniversitenin Türk Dünyası Kulübünde Başkan Yardımcısı Melih Topoyan, "Uzun zamandır bu etkinlik için çalışıyoruz. Bütün yönetim kurulumuz olarak 4-5 aydır planlıyoruz. Üniversitemizde bulunan ve Türki devletlerinden gelen tüm öğrencilerimizi bir araya getirmek istedik. Hepsi kendi ülkelerine özel stantlar kurdu. Burada yumurta boyama, ebru sanatı, moda gibi çeşitli workshoplar yapılacak. Türki devletlerin geleneksel kıyafetlerini burada sergileyeceğiz. Kendi şarkılarını, kültürlerini yansıtıp sahne performansı gösterecekler" dedi.

Kazak Elmira Tass: "Standımıza at eti de getirdik"

Kazakistan'dan Türkiye'ye eğitim için gelen Elmira Tass, "Bugün Nevruzu kutlamak için burada toplandık. Birlik olarak çok güzel etkinliklerle kutlamamızı yapacağız. Türkiye'de okuyoruz, ama aynı zamanda bugün burada kendi kültürlerimizi de yansıtma fırsatı bulduk. Burada standımızda Kazakistan'a özel yemeklerimiz var. Özel Keş peynirimiz, kazak ekmeklerimiz var. Biz aslında at eti yiyoruz. Herkese biraz garip gelebilir ama buraya da at eti getirdik. Görmelerini, tanımalarını, bilmelerini istedik. Türkiye'de kendimi çok yabancı hissetmiyorum. Burada herkes sıcakkanlı. Çok konforlu şekilde eğitimime devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Kırgız İsmailov Bakhtııarovich: "Türküz, kendi bayramımızı kutluyoruz"

Kırgızistan'dan Türkiye'ye eğitim için geldiğini belirten Anzhelika Uturova, "Böyle bir etkinlik yapılması çok güzel bir fırsat. Burada sadece kendi ülkemizi tanıtmıyoruz, başka ülkelerin kültürlerini de tanıyoruz. Başka ülkenin insanlarını tanımak çok güzel. Burada bunu tam anlamıyla yaşıyoruz" dedi.

Yine Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen Amal İsmailov Bakhtııarovich ise "Burada olduğumuz için gururlu hissediyorum. Çünkü herkes burada ve her şeye rağmen hep birlikte mutlu oluyoruz. Türküz, kendi bayramımızı kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Türkmenistan'dan gelen Abdullabek Atajanov da şunları söyledi:

"Standımızda geleneksel yemeklerimiz; yumurtalı börek ve samsamız var. Tüm Türk halkları burası sayesinde bir araya geliyor. Bunun çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Devletlerarası politika, ilişkiler, her şey açısından çok iyi oluyor. Türkiye çok iyi bir devlet." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevruz Coşkusu Bahçeşehir'de Kutlandı - Son Dakika

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