Nevşehir-Aksaray Yolu Yeniden Açıldı

Yerel

Yurdun iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir- Aksaray karayolu yeniden trafiğe açıldı. Nevşehir- Niğde karayolu ise olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağı ve tipi Nevşehir il genelinde etkili oldu. Nevşehir - Aksaray Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan, Nevşehir - Niğde karayolu ise yolda kalan çok sayıda araç olması nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor. - NEVŞEHİR