Nevşehir Belediye Başkanı Arı\'dan Avrupa Konseyi\'nde Çarpıcı Mesajlar

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Genel Kurulu'nda "Avrupa Konseyi'nin misafirleri değil ev sahipleriyiz. Türkiye'nin Avrupa'ya ne kadar ihtiyacı varsa Avrupa'nın da en az o kadar Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma büyük yankı uyandırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı konuşmasında, "Aslında bugün burada bambaşka bir konuşma yapmak istiyordum. Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, ağzımızdan hiç düşürmediğimiz insan haklarından bahsetmek istiyorum. Lakin beni getiren aracın yanlış bir yerde indirmesi sonucu gördüğüm manzaradan sonra söylesem kar etmiyor sussam gönlüm razı değil çerçevesinde birkaç kelam etmek istiyorum. Ülkemizde on binlerce insanımızın katledilmesine vesile olan hem ülkemizde hem de Avrupa'da terörist olarak ilan edilen bir terör örgütünün elebaşının tamda Avrupa'nın göbeğinde burada posterinin açılmış olmasından sonra ne söylersek hiç birinin kar etmediği anlaşılır. Şöyle düşünelim siz Türkiye'ye bir ziyaret yapsanız ve Avrupa'nın terörist olarak gördüğü bir organizasyonun bu denli bir propagandasının olduğunu görseniz ne yapardınız? Eminim ki bu gök kubbeyi başımıza yıkmaya kalkardınız. Ama biz onu yapmıyoruz ve sadece hakikatleri söylemek zorundayız" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti hala kabul edilmemiştir"

"Biz birbirimize karşı açık şeffaf ve samimi olmak zorundayız" diyen Başkan Arı, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi'nin misafirleri değil ev sahipleriyiz. O günden bugüne konseyin kurulmasına vesile olan hiçbir ülke yok ki Avrupa Birliği'nin dışında olsun. Lakin Türkiye Cumhuriyeti hala kabul edilmemiştir. Siz bunu adaletli bir şekilde gereğini yapmadıktan sonra burada söylediğimiz söylenen hiçbir sözün Türkiye'de ne Halk tarafından ne de siyasetçiler tarafından ciddiye alınacağı mı zannediyorsunuz? O yüzden ülkemizin etrafında ki bu ateş çemberi, Dünya'nın Ortadoğu'nun yaşadığı bu süreçte bizim Avrupa'ya ne kadar ihtiyacımız var ise Avrupa'nın en az o kadar bize ihtiyacı var. Biz bu ikircikli tavırdan kurtulup samimi, objektif ve söylediklerimizin karşı taraf da tesir etmesini istiyorsak demokrasi de ve eşitlik de ortak noktada buluşmak zorundayız. Hepinize saygılar sunuyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR