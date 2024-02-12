Nevşehir Belediyesi'nin, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençler için gerçekleştirdiği ücretsiz soru bankası dağıtımı devam ediyor.
'Öğrenci dostu belediyecilik' anlayışıyla geçtiğimiz günlerde il merkezindeki tüm okullarda eğitimlerini sürdüren öğrencilere 30 bin adet LGS ve YKS Soru Bankası ve okuma kitabı dağıtan Nevşehir Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan lise, ön lisans ve lisans mezunu gençleri de unutmadı. KPSS'ye girecek olan gençler için Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan soru bankası kitaplarının dağıtımına geçtiğimiz günlerde başlandı.
Lise, ön lisans ve lisans düzeylerinde sınava girecek olan adaylar soru bankalarını hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası girişinde bulunan Turkuaz Masaya başvurarak ücretsiz olarak alabilecek. - NEVŞEHİR
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Son Dakika › Yerel › Nevşehir Belediyesi KPSS'ye Hazırlanan Gençlere Ücretsiz Soru Bankası Dağıtıyor - Son Dakika
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