Nevşehir'de Ezan 20 Dakika Geç Okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir'de Ezan 20 Dakika Geç Okundu

Nevşehir\'de Ezan 20 Dakika Geç Okundu

Nevşehir'de akşam ezanı teknik arıza nedeniyle 20 dakika geç okunurken, oruçlar bozulmadı.

27.03.2025 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okunurken, İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamaması tutulan oruca zarar vermedi" denildi.

Nevşehir'de 19.06'da okunacak akşam ezanı teknik arızadan dolayı 20 dakika geç okundu. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, okunan ezanın sistemdeki arıza nedeniyle duyulamadığı, 19.06'da orucu açanların oruçlarının bozulmadığı ifade edildi. İftar vaktinin saat 19.06 itibarıyla başladığı, ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamamasının tutulan oruca zarar vermediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun da bildiği üzere Nevşehir'de ezanlarımız uzun yıllardır 'merkezi ezan sistemi' ile okunmaktadır. Merkezi ezan sistemi Alibey Camiinde bulunmaktadır. Bu akşam iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz Halil Arı merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya keffaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, 20 Dakika, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Ezan 20 Dakika Geç Okundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
09:28 Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme
09:18 Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
09:08 CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
09:05 Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
09:00 Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
08:56 Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 23:12:27. #7.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Ezan 20 Dakika Geç Okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement