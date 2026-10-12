Nevşehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde Mescid-i Aksa'ya destek çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde Mescid-i Aksa'ya destek çağrısı yapıldı

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Nevşehir\'de Filistin\'e destek yürüyüşünde Mescid-i Aksa\'ya destek çağrısı yapıldı
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Nevşehir'de 'Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk' sloganıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı'ndan Niğde Kavşağı'na uzanan yürüyüşte Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, Mescid-i Aksa'nın bütün İslam alemi için önemli olduğunu söyledi.

Nevşehir'de 'Zulme Sessiz Kalma, Gazze İçin Ayağa Kalk' sloganıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı mevkiinden başlayan yürüyüş, Niğde Kavşağı'nda sona erdi. Yürüyüşte Gazze'de yaşananlara dikkat çekilirken, Filistin ve diğer mazlum coğrafyalar için destek çağrısı yapıldı.

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri ise Mescid-i Aksa'dan selam getirdiğini ifade ederek; Mescid-i Aksa'nın yalnızca Kudüs için değil, bütün İslam alemi için önemli olduğunu dile getirdi. Tekruri, "Mescid-i Aksa sadece Kudüs'ün değil, bütün İslam aleminin mescididir. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya devam edelim. Doğu Türkistan, Sudan, Myanmar'daki ve bütün mazlumlar için yürüyüşlere katılmaya devam edilmeli. Türkiye halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köprübaşı mevkiinden başlayan ve Niğde Kavşağı'nda sona eren yürüyüşe AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıSivil ToplumFilistinNevşehirGüncelNiğdeGazzeDünyaYerelSon Dakika

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