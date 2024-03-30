Nevşehir'de İmam, Muhtar Adaylarını Tekbirlerle Tokalaştırdı - Son Dakika
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Yerel

Nevşehir'de İmam, Muhtar Adaylarını Tekbirlerle Tokalaştırdı

Nevşehir'de görev yapan bir imam, Cuma namazı öncesinde köy muhtar adaylarını cemaat önünde tekbirlerle tokalaşarak örnek bir davranış sergiledi. İmam, seçimlerde yaşanan olumsuzluklara meydan vermemek adına muhtar adaylarını birlik ve beraberliğe davet etti.

30.03.2024 00:53  Güncelleme: 00:57
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Nevşehir'de görev yapan bir imam, Cuma namazı öncesinde, köy muhtar adaylarını cemaat önünde tekbirlerle tokalaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç Köyü Cami İmamı Ali Enes Atalay, Topaç Köyü Muhtar adayları Ahmet Mıhçı, Mehmet Şahin ve Ümit Aydoğdu'yu Cuma namazı öncesinde mihraba davet ederek tekbirler eşliğinde kucaklaşmalarını sağladı.

İmam Ali Enes Atalay Cuma namazı öncesinde yaptığı vaazında, "Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde geçmişte yaşadığımız olumsuzluklara, kavga, dövüş, zan, iftira, fitne ve fesat gibi olaylara meydan vermemek adına, tüm köy cemaatinin huzurunda, mevcut muhtar ve muhtar adaylarını birlik ve beraberliğe davet ediyorum" dedi.

İmam Atalay, Ramazan ayının manevi haz ve iklimine ters düşmemek, önümüzdeki Bayrama daha huzurlu girebilmek için muhtar adaylarını Cuma namazı öncesinde mihraba davet etti. Cami içerisinde, cemaatin karşısına salavatlar eşliğinde birbirlerine sarılan Muhtar adayları, seçim sonrasında da bu şekilde hareket edip hiçbir dövüş, kavga gibi olaylara izin vermeyeceklerine dair söz verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de İmam, Muhtar Adaylarını Tekbirlerle Tokalaştırdı - Son Dakika

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