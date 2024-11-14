Nevşehir'e Japon Yatırımcı Ziyareti - Son Dakika
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Nevşehir'e Japon Yatırımcı Ziyareti

Nevşehir\'e Japon Yatırımcı Ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Japonya'dan gelen yatırımcı heyeti ağırlayarak şehrin turizm ve ekonomik kalkınma potansiyelini artırmak amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Yeni iş birlikleri ile istihdam imkanlarının artırılması hedefleniyor.

14.11.2024 15:13  Güncelleme: 15:15
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; şehre yapılacak yeni bir yatırım projesi kapsamında Japonya'dan gelen heyeti konuk etti. Görüşme; Nevşehir'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliği adımının atılmasına zemin hazırladı.

Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'in turizmden daha fazla pay alması ve ekonomik kalkınmasını hızlandırarak istihdam imkanlarını artırmak amacıyla yabancı yatırımcılarla görüşmelerini sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, bu kapsamda Japonya'dan gelen bir heyeti konuk etti. Nevşehir'deki başta Kayaşehir bölgesi olmak üzere potansiyel yatırım alanlarını incelemek üzere şehre gelen heyete Belediye Başkanı Arı; bölgenin turizm potansiyeli ve şehirdeki yatırım ortamı hakkında detaylı bilgiler verdi. Nevşehir'in sahip olduğu zengin kültürel miras ve doğal güzellikleriyle, turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Arı, "Amacımız, şehrimizin turizm altyapısını geliştirerek daha fazla turist çekmek ve halkımıza yeni iş imkanları sunmak. Yabancı yatırımcılarla kuracağımız iş birlikleri, sadece şehrimize değil, bölgeye ve ülkemize de büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Görüşmede, turizm yatırımlarının yanı sıra, bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler üzerinde de duruldu. Özellikle otelcilik, kongre turizmi ve yerel el sanatları gibi alanlarda ortaklık kurulması yönünde görüş birliğine varıldı. Şehrin turizm potansiyelini harekete geçirmek için uluslararası yatırımcılarla iş birliği yapmanın, şehrin ekonomik büyümesinin ve istihdamın artırılmasının önünü açacağını ifade eden Arı, "Bu iş birlikleri, sadece turistleri şehrimize çekmekle kalmayacak, aynı zamanda burada yaşayan vatandaşlarımızın daha fazla iş imkanı bulmalarını sağlayacak. Yatırımcılarımızla birlikte yeni projelere imza atarak, istihdam oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bu şehir hak ettiği değere kavuşacak ve turizmden hak ettiği payı alacak. Bunun için de Kayaşehir bizim için çok değerli" diye konuştu.

Başkan Arı; Japon öncü heyetin şehirde oldukça olumlu izlenimlerle ayrıldığını belirterek şubat ayında daha geniş bir Japon heyetin görüşmeleri ilerletmek amacıyla Nevşehir'e geleceğini sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'e Japon Yatırımcı Ziyareti - Son Dakika

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