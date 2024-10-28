Nevşehir Valisi Ali Fidan: "Türk Milleti'nin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir" - Son Dakika
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Nevşehir Valisi Ali Fidan: "Türk Milleti'nin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir"

Nevşehir Valisi Ali Fidan: "Türk Milleti\'nin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir"

Nevşehir Valisi Ali Fidan cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

28.10.2024 12:40
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Nevşehir Valisi Ali Fidan cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Fidan mesajında; "Tarihi şanla, şerefle ve kahramanlıklarla dolu Büyük Türk Milletinin azim ve kararlılıkla yazdığı bağımsızlık destanının ve onurlu mücadelesinin, büyük zaferle noktalanmasını takiben, Atatürk'ün, 'Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir' dediği cumhuriyetimizin ilanının 101. yıldönümünü haklı bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

Fidan; "Tarihi boyunca hürriyetinden ve bağımsızlığından asla ödün vermeden daima hür yaşamış milletimiz, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı zaferimizle kırmış ve bu mutlak zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet; bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. Binlerce yıllık kadim geçmişimizin birikimi ve 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için gayretle çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Bizler de yüce milletimizin her bir ferdi olarak tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olarak nitelediği cumhuriyetimizi daima daha ileri noktalara taşımak için birbirimize kenetlenerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Nevşehirli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir Valisi Ali Fidan: 'Türk Milleti'nin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir' - Son Dakika

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