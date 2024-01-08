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New York'ta Yahudiler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek Holland Tüneli'ni trafiğe kapattı - Son Dakika
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New York'ta Yahudiler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek Holland Tüneli'ni trafiğe kapattı

ABD'nin New York kentinde yaşayan Yahudiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, ateşkes çağrısıyla New York eyaleti ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Holland Tüneli'ni trafiğe kapattı. Gösteri nedeniyle polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

New York\'ta Yahudiler İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek Holland Tüneli\'ni trafiğe kapattı
08.01.2024 - 20:03,  Güncelleme: 20:05
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ABD'nin New York kentinde yaşayan Yahudiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, ateşkes çağrısıyla New York eyaleti ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Holland Tüneli'ni trafiğe kapattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ederken, ABD'nin New York kentinde yaşayan Yahudiler, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunarak eylem düzenledi. Irksal ve Ekonomik Adalet için Yahudiler (JFREJ) topluluğu üyesi çok sayıda Yahudi ve New Yorklu, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi ve esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek, New York eyaleti ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Holland Tüneli'nin birçok girişini trafiğe kapattı. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki işgale son vermesi çağrısında bulunarak, "Bizim vergilerimizle, bizim adımıza etnik temizlik yapılırken işler her zamanki gibi devam edemez. Yahudilerin güvenliği adı altında Filistinliler bombalanırken ve aç bırakılırken, Yahudiler sessiz kalmayacak" denildi.

Gösteri nedeniyle polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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