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NGC'yi ziyaret eden Başkan Erol projelerini anlattı - Son Dakika

NGC'yi ziyaret eden Başkan Erol projelerini anlattı

28.12.2021 15:10
NGC'yi ziyaret eden Başkan Erol projelerini anlattı

Aydın'ın Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binasını ziyaretinde yeni projelerini anlattı.

Aydın'ın Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni hizmet binasını ziyaretinde yeni projelerini anlattı. Başkan Erol, "Kentin çehresini ve ekonomisini değiştirecek vizyon projelerimiz artarak devam ediyor" dedi.

Buharkent'i daha yaşanılabilir kent yapmak için çalıştıklarını ifade eden AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde bir vizyon projesini daha açıkladı. Erol, Buharkent'i jeotermal suyla ısıtmak için düğmeye bastıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 40 milyonluk yatırımla birlikte ilçede 3 bin 800 konut ısıtılacak" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, başkanlık görevine geldiği günden bu yana, Buharkent'in daha yaşanılabilir bir kent olması için büyük çaba harcıyor. İlçenin çehresini değiştiren Mehmet Erol, bir vizyon projesini daha açıkladı. Türkiye'nin jeotermal kaynaklarına sahip olan ancak komşuları Afyon, Denizli, İzmir'den bu alanda oldukça geri kalan Aydın'da şehirlerin ısıtılması için Mehmet Erol harekete geçti. Buharkent'in jeotermal ile ısıtılması için düğmeye basıldı.

3 bin 800 konut ısınacak

Yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olacak projeyle birlikte doğalgaza göre yarı yarıya tasarruf sağlanacağını ifade eden Başkan Mehmet Erol, "Jeotermal ısıtma, Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarına göre yarı yarıya maliyet. Kuyucak'a doğalgaz geldi bize neden gelmiyor? Jeotermali daha ucuza mal edeceğiz. Doğalgaz ücretlerinden alınan para şehirden çıkacak ancak jeotermalden gelen ücretler şehirde kalacak. İlk etaptaki hedefimiz merkezde 3 bin 800 konut. Model katılım bedeli ödenecek. Evin içine kadar sıcak suyu getireceğiz" dedi.

"Jeotermal akışkan evlerde dolaşmayacak"

Yeni sistemin detaylarını da açıklayan Mehmet Erol, jeotermal akışkanın konutlara ulaşmayacağını söyleyen Erol, "Elektrik santrallerinin yerin altına enjekte edeceği suyu alacağız. Bir ısı merkezinde jeotermal akışkanla kendi suyumuzu ısıtıp, konutlara pompalayacağız. İlk etapta köyleri ısıtmaya başlayacağız" dedi.

"Yasa engelini aşacağız"

Büyükşehir yasası nedeniyle önlerinde siyasi bir engel olduğunu kaydeden Mehmet Erol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde yapacağı yönetmelik değişikliğiyle birlikte büyükşehir belediyesinde olan yetkinin ilçe belediyelerine devredileceğini söyleyen Erol, "Biz bahane değil hizmet üretiriz. 3-4 senedir mücadele ediyoruz. Her platformda bunu dillendirdik. Siyasi irade istediğimiz noktaya geldi. Projeyi biz hazırlayıp, bakanlığa göndereceğiz. Ocak ayında yasa engelini aşıp Şubat'ta projeye start vereceğiz" dedi.

"Mazeret değil hizmet ürettik"

İktidar partisi belediyesi olarak mazeret değil, hizmet ürettiklerinin altını çizen Başkan Mehmet Erol, "Ne söz verdiğimizi iyi biliyoruz. Hiç kimse Buharkent'e OSB kurulacağını düşünmezdi. Üniversiteyi açamazsınız dediler açtık. OSB'yi kuramazsınız dediler kurduk. İlçede muhalif partiler, bunlarla ilgili aleyhimize propaganda ürettiler. Makamı ve seçimi düşünerek hareket etseydik bunları başaramazdık" dedi.

"Üretim, istihdam, ihracat ve yatırımın merkezi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik modeli Buharkent'te uyguladıklarını kaydeden Başkan Erol, üretim, istihdam, ihracat, yatırım ilkelerinin hepsini ilçeye kazandırdıklarının altını çizdi. Erol, sanayinin yanı sıra tarım ve turizme de önem verdiklerine dile getirdi. Başkan Erol, jeotermal seracılık, 5 yıldızlı kaplıca otel projelerini de önümüzdeki dönemde hayata geçireceklerini ifade etti. - AYDIN

NGC'yi ziyaret eden Başkan Erol projelerini anlattı
NGC'yi ziyaret eden Başkan Erol projelerini anlattı
NGC'yi ziyaret eden Başkan Erol projelerini anlattı

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Mehmet Erol, Buharkent, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NGC'yi ziyaret eden Başkan Erol projelerini anlattı - Son Dakika


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