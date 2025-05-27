Niğde Bağları Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Niğde Bağları Yeniden Canlanıyor

27.05.2025 12:50
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NÖHÜ, yedi üzüm çeşidini Niğde'de toprakla buluşturdu, bağların genetik kaynaklarını geliştiriyor.

NÖHÜ, Niğde bağlarını yeniden canlandırıyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde yedi üzüm çeşidi toprakla buluşturuldu.

Niğde yöresine ait 200 adet aşılı asma fidan çeşitleri olan kavak yaprağı, cevşen, kızıl üzüm, kara şabi, mor şabi, siyah üzüm, ak üzümün Merkezde kurulan bağda dikimi yapıldı.

Çalışma sonucunda geliştirilen çeşitlerin Niğdeli üreticilere aktarılması hedeflenirken diğer taraftan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin uygulama eğitimlerine katılmaları ile pratik yapmaları sağlanıyor.

Yapılan çalışmayla birlikte Niğde bölgesinde yetişen üzüm bağlarının genetik kaynaklarının ortaya çıkarılması, moleküler karakterizasyonun yapılması, muhafaza altına alınması, çeşit geliştirme, ıslah çalışmaları, öğrenci uygulamalarında materyal olarak kullanılması da amaçlanıyor.

Rektör Uslu: 'Niğde bağlarını yeniden canlandıracağız"

Aşılanan yedi farklı üzüm çeşidi asma fidanının öğrencilerle diken Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, açıklamasında; "Bugün ilimiz için çok büyük öneme sahip olan Niğde bağlarının canlanması için güzel bir çalışma yapıyoruz. Niğde bağlarımızın Bor'da yaklaşık 10 dönümlük araziye yedi farklı çeşidin dikimini öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Bağımızı 50 dönüme, daha sonra da 100 dönüme büyütmeye çalışıyoruz. Buradan yetişen köklerimizi de Niğdeli üreticilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız" dedi.

Uygulama Alanında 30 Dekar Araziye Sebze Dikildi

Öte yandan yine Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde her yıl olduğu gibi sebze ve kavun karpuz dikimleri de öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi. Yetiştirilen ürünlerin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi satış ofisleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, '"Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan arazilerimize uygulamalar için 30 dekar arazide kavun, karpuz, salçalık domates, sofralık domates, kapya biber, dolmalık biber, sivri biber, patlıcan, salatalık sebzelerinin farklı çeşitlerinin dikimi yapıldı. Arazimizde hem ıslah çalışmaları hem çeşitliliği arıtmak için güzel bir ARGE çalışması oluyor. Buradan elde edilen hasadı da Niğdeli tüketicilerimize satış ofislerimiz aracılığıyla ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Bağları Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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