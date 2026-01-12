Başkan Özdemir: "Gazeteciler en özel günlerinde bile mesleklerini bırakamıyor" - Son Dakika
Başkan Özdemir: "Gazeteciler en özel günlerinde bile mesleklerini bırakamıyor"

12.01.2026 12:14  Güncelleme: 12:19
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi ve gazeteciliğin önemine dikkat çekti.

Niğde Belediyesi Horanta Kafe'de düzenlenen programda basın mensuplarını ağırlayan Başkan Özdemir, gazetecilerin gününü kutladı. Programda konuşan Başkan Özdemir, gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeyen, fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekerek; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Gazetecilerin en özel günlerinde dahi mesleklerini bir kenara bırakamadığını görüyoruz. Kameralar, mikrofonlar hep elinizde. Gazetecilik tam olarak böyle bir meslek. Mesai kavramı olmadan, 7 gün 24 saat görevinizin başındasınız. Bunun için hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Gazeteciliğin iyi niyetle yapıldığında son derece kıymetli ve kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün gazetecileri 'milletin gözü kulağı' olarak tanımladığını hatırlatarak; "İyiyi de kötüyü de, güzel günü de zor günü de tarafsız bir şekilde topluma aktarıyorsunuz. Gecenin bir yarısında da, sabahın beşinde de oradasınız. Felaket anında da, güzel günlerde de hep sahadasınız. Şehrimizde ve dünyada olup biteni sizler sayesinde öğreniyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Özdemir; "Bu zorlu ama onurlu mesleği tercih ettiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da güzel günlerde, güzel vesilelerle bir araya geliriz. Davetimize icabet ettiğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Programa yerel ve ulusal medya temsilcilerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları da katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

