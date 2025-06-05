Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı
05.06.2025 14:29  Güncelleme: 14:32
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda barış, huzur ve kardeşlik duygularının önemine vurgu yaparak, bayramın yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren bir zaman olduğunu belirtti. Özdemir, özellikle dünya genelindeki çatışmalara da dikkat çekerek, barış çağrısında bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak bayramların barış, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çekti.

Başkan Özdemir mesajında, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı zamanlar olduğuna vurgu yaparak, "Bayramlar, insanlar arasında dostluk ve yardımlaşmayı pekiştiren, dargınlıkları sona erdiren özel günlerdir. Kurban Bayramı da dini duyguların en yüksek seviyede hissedildiği, örf ve adetlerimizin yaşatıldığı anlamlı bir gündür. Bu coşkunun hep birlikte en güzel şekilde yaşanması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yaşanan çatışmalara da dikkat çeken Başkan Özdemir, özellikle Filistin halkının yaşadığı acılara değinerek şunları söyledi;

" Gazze'de her gün masum insanlar hayatını kaybediyor. Kurban Bayramı, tüm dünyadaki savaşların son bulmasına, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olsun. Bu bayram, paylaşma ve yardımlaşma anlamında bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Hayır işlemek ve başkalarına yardımcı olmak, Yüce Allah'ın rızasına ulaşmak için en güzel vesilelerdendir."

Mesajını, birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Başkan Emrah Özdemir, "Bayramın, toplum olarak bizi daha da kenetleneceğine yürekten inanıyor; tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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