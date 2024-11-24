Niğde Belediyesi\'ne 3 Büyük Projeden Ödül

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Tarihi Kentler Birliği, Niğde Belediyesi'nin 3 büyük projesini büyük ödüle layık gördü.

Niğde Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 23.'sü düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, 3 projesiyle büyük ödülün sahibi oldu. 'Bedesten Kent Müzesi', '100. Yıl Kale Halk Kütüphanesi' ve 'Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme' Projeleri Niğde Belediyesi'ne, TKB kurucusu Metin Sözen adına verilen 'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü' kazandırdı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Muğla'da düzenlenen törende ödülünü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın elinden aldı. Türkiye genelinde 400'den fazla belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin bu yıl 23.'sünü düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Uygulama Özendirme Yarışmasına, çok sayıda belediye onlarca proje ile başvurdu. Niğde Belediyesi ise 2001 yılından bu yana düzenlenen Koruma ve Özendirme Yarışması'nın 23.süne 3 farklı proje ile katıldı. Üye belediyelerin bulundukları yörelerdeki tarihi yapıların korunup gelecek nesillere aktarılmasına öncülük edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya 'Bedesten Kent Müzesi', '100. Yıl Kale Halk Kütüphanesi' ve 'Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme' Projeleri ile katılan Niğde Belediyesi, adı geçen 3 proje ile TKB'nin kurucusu olan Metin Sözen adına verilen 'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne' layık görüldü. Projeleri ödüle layık görülen belediyelerin ödülleri, TKB'nin Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen toplantısında, proje sahibi olan belediye başkanlarına verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 456 belediye başkanının davet edildiği toplantıda, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ödülünü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras takdim etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; Niğde'nin tarihi, turistik değerleri ve doğal güzelliklerinin, Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtılması için Niğde Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Kentin kültürel mirasının korunması ve sürdürülebilirliğinin artırılması adına, sadece Niğde'nin değil, Türkiye'nin en önemli projelerini hayata geçirdiklerine işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "İlimizdeki tarihi yapıların koruyup, gelecek nesillere aktarmak ve turizme kazandırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu noktada halata geçirdiğimiz projelerimizin, Tarihi Kentler Birliği'nce ödüle layık görülmesinden büyük onur duydum. Niğde Belediye'mize verilen bu büyük ödülü, projelerimizi sahiplenen, bizlere desteklerini esirgemeyen Niğdeli hemşerilerim adına aldım" diye konuştu.

Niğde Belediyesi'ne ödül kazandıran projeler

Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi: Tarihi Niğde Kalesi ve etrafındaki 45 bin metrekarelik alanı kapsayan proje ile kentin tarihi ve kültürel dokusu korunarak şehrin geçmişten gelen değerleri geleceğe taşınacak. Tarihi yapılar aslına uygun olarak restore edilecek. Butik oteller, çarşı, sinema, alışveriş merkezi gibi yapıların yer alacağı bölge şehrin cazibe merkezi haline getirilecek.

Bedesten Kent Müzesi: Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. Yüzyılda yaptırılan 5 asırlık tarihi bedesten, Niğde Belediyesi'nin girişimleri ve uzun süren titiz bir çalışmanın sonunda Niğde Kent Müzesine dönüştürüldü. Kent Müzesi'nde Niğde'nin önde gelen isimlerin balmumu heykelleri, şehre ait tarihi ve turistik değerlerin maketleri, Niğde'yi anlatan kıyafetler ve bu yöreye ait nesneler sergileniyor.

100. Yıl Kale Halk Kütüphanesi: Eski Saray Mahallesinde 1861 yılında yaptırılan Yahya Peygamber Kilisesi, Niğde Belediyesi'nin girişimleriyle restore edilerek, Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri haline getirildi. Yeni nesil kütüphanede geçtiğimiz yıl aralık ayından bu yana öğrencilerin ve gençlerin hizmetinde. - NİĞDE