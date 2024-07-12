Niğde Belediyesi NİĞMEK Satış Noktaları Pazar Günleri de Hizmet Verecek

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Niğde Belediyesi, NİĞMEK Satış Noktaları'nın pazar günleri de hizmet vereceğini duyurdu.

Niğde Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler üzerine, halk ekmek satış noktalarından 6 tanesinin pazar günleri de hizmet vereceğini duyurdu. Konuyla ilgili Niğde Belediyesi'nden yapılan duyuruda; "Müjdemizi isteriz. NİĞMEK Satış Noktalarımızdan 6 tanesi artık Pazar günleri de saat 17.00'e kadar hizmetinizde olacak" ifadelerine yer verildi. Niğde'de pazar günü hizmet satış noktaları ise şu şekilde;

Yeni Çarşı Meydan, Merkez Ziraat Bankası Yanı, Efendibey Gençlik Merkezi Yanı, Eski Terminal Önü, Özbelde Hastane Yolu ve Selçuk Mahallesi Bin Evler Cami Önü. - NİĞDE