Niğde Belediyesi NİĞMEK Satış Noktaları Pazar Günleri de Hizmet Verecek - Son Dakika
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Niğde Belediyesi NİĞMEK Satış Noktaları Pazar Günleri de Hizmet Verecek

Niğde Belediyesi NİĞMEK Satış Noktaları Pazar Günleri de Hizmet Verecek

Niğde Belediyesi, vatandaşların talepleri üzerine NİĞMEK Satış Noktaları'nın pazar günleri de hizmet vereceğini duyurdu. 6 farklı noktada hizmet sunulacak.

12.07.2024 10:00  Güncelleme: 10:01
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Niğde Belediyesi, NİĞMEK Satış Noktaları'nın pazar günleri de hizmet vereceğini duyurdu.

Niğde Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler üzerine, halk ekmek satış noktalarından 6 tanesinin pazar günleri de hizmet vereceğini duyurdu. Konuyla ilgili Niğde Belediyesi'nden yapılan duyuruda; "Müjdemizi isteriz. NİĞMEK Satış Noktalarımızdan 6 tanesi artık Pazar günleri de saat 17.00'e kadar hizmetinizde olacak" ifadelerine yer verildi. Niğde'de pazar günü hizmet satış noktaları ise şu şekilde;

Yeni Çarşı Meydan, Merkez Ziraat Bankası Yanı, Efendibey Gençlik Merkezi Yanı, Eski Terminal Önü, Özbelde Hastane Yolu ve Selçuk Mahallesi Bin Evler Cami Önü. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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