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Niğde Belediyesi, Tarihi Rum Kilisesi'ni Halk Kütüphanesi olarak açıyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, Tarihi Rum Kilisesi'ni Halk Kütüphanesi olarak açıyor

Niğde Belediyesi, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi Rum Kilisesi'ni 'Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi' olarak açacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da katılacağı açılış töreni 19 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kiliseyi büyük bir kütüphane olarak kazandırmak için yapılan çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Niğde Belediyesi, Tarihi Rum Kilisesi\'ni Halk Kütüphanesi olarak açıyor
18.12.2023 - 15:42,  Güncelleme: 15:51
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Niğde Belediyesi'nin restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi Rum Kilisesi, 'Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi' olarak 19 Aralık Salı düzenlenecek törenle kapılarını kitapseverlere açacak.

Eski Saray Mahallesi'ndeki 1861 yılında yapılan ve 'Yahya Peygamber Kilisesi' olarak da bilinen tarihi yapının, halk kütüphanesi olarak açılışının yapılacağı törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katılacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 162 yıllık tarihi kiliseyi, Niğde'ye büyük bir kütüphane olarak kazandırmak için Kayseri Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ile iş birliği yaparak başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Niğde Belediyesi tarafından hazırlanan projenin Kayseri Koruma Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl onaylandıktan sonra Kayseri Rölöve Anıtlar Müdürlüğü'nün yaptığı 'restorasyon ve konservasyon' ihalesinin ardından bu yıl inşaat, tesisat ve konservasyon işlerinin tamamlandığını belirten Başkan Özdemir, "Teşhir, tanzim projelerindeki uygulamaları da tamamladıktan sonra peyzaj ve otopark düzenlemelerini de bitirdik ve tarihi Rum Kilisesi'nin Niğde'nin ana kütüphanesi olarak açılışa hazır hale getirdik" dedi. 1 buçuk asırdan fazla bir zamandır ihtişamını koruyan anıtsal dini yapıyı Niğde'ye büyük bir kütüphane olarak kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi olarak koruyup yeniledikleri ile vatandaşların ve turizmin hizmetine sunmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Açılışını yapacakları 100. Yıl Halk Kütüphanesi'nin son 2 yılda Niğde'de kazandırdıkları 3. kütüphane olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir; "Şehrimizi yeni nesil kütüphanelerle donatmaya kararlıyız. Özbelde'de çocuk kütüphanesini açtık. Yukarı Kayabaşında Belediye Başkanlık ofisinin giriş katına modern bir kütüphane kazandırdık. Perşembe pazarı altında açacağımız Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi açtığımız üçüncü kütüphane olacak. Yakın zamanda belediye binamızın önündeki kütüphanemizi de açacağız. Hüdavent Hatun Sosyal Tesisini anne-bebek kütüphanesi olarak dizayn edeceğiz. İlhanlı mahallesinde temelini attığımız Kadın Yaşam Merkezi ve Kütüphanemizi önümüzdeki süreçte açacağız. Akmedrese'ye de sesli kütüphane açacağız" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi, Tarihi Rum Kilisesi'ni Halk Kütüphanesi olarak açıyor - Son Dakika


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