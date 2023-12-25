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Niğde'de 133 Yıldır Devam Eden Bir Aile Geleneği: Kelle Söğüşü - Son Dakika
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Niğde'de 133 Yıldır Devam Eden Bir Aile Geleneği: Kelle Söğüşü

Niğde'de yaşayan Özkaymak ailesi, 1890'larda dedelerinden öğrendikleri kelle söğüşünü 133 yıldır aynı tezgahın başında aile geleneği olarak sürdürüyor. Mustafa Özkaymak, 4. kuşak temsilcisi olarak bu mesleği devam ettirirken, oğlu da 5. kuşak olarak yetişiyor. Niğde Belediyesi ve Niğde Ticaret Odası'nın destekleriyle patent çalışmaları da yapılmaktadır.

Niğde\'de 133 Yıldır Devam Eden Bir Aile Geleneği: Kelle Söğüşü
25.12.2023 - 11:51,
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Niğde'de yaşayan Özkaymak ailesi, Kiçağaç ve Uluağaç Köyünden çıkan bir Rum yemeği olan kelle söğüşü 133 yıldır aynı tezgahın başında aile geleneği olarak devam ettiriyor.

1890'larda dedelerinin Rumlardan öğrendiği kelle söğüşü aile geleneği olarak devam ettiren Mustafa Özkaymak, dedelerinden aldığı mirası oğluyla birlikte sürdürüyor. Mesleğin 4. kuşak temsilcisi olan Mustafa Özkaymak kelle söğüşün bir Niğde kültürü olduğunu, şehir dışında kelle söğüş yapanların genelinin Niğdeli olduğunu da belirtti. Özkaymak, "1890 ve 1900'lü yılların başlarında olduğu söyleniyor. Bu meslek Niğde Uluağaç ve Kiçağaç'ta yaşayan Rumlardan çıkma. Rumlar babamın dedesine bu mesleği öğretiyorlar daha sonra oğlu ve babam devam ettiriyor. Aile olarak 130 yılın üzerinde bir süredir bu işi yapıyoruz. Ben mesleği ben abimden öğrendim. Ben 4. kuşağım 5. kuşak olarak da oğlumu yetiştiriyorum. Şehir dışında yapanların geneli Niğdelidir. Niğde Belediyesi ve Niğde Ticaret Odası'nın destekleriyle patentini de almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

5. kuşak kelle söğüşcü olarak mesleğe devam eden Hüseyin Özkaymak ise çalıştığı şirketten aile geleneklerini sürdürmek için istifa ettiğini söyleyerek, "Baba oğul beraber çalışıyoruz. Ailede 5. kuşağım ve ilk 12 yaşında tezgah başına geçtim. Üniversite mezunuyum, bir şirkette satış uzmanıydım ama Niğde'nin yemeğini Türkiye'ye daha iyi tanıtabilmek ve dede mesleğini devam ettirmek için istifa ettim. Babamdan öğrendim ben de ileride çocuklarıma öğreteceğim" diye konuştu.

"Kelle söğüşün tescillenmesi için çalışma başlatıldı"

Turizm ve Gastronomi Profesyonelleri Derneği Başkanı Bahar Şahiner de, Niğde'nin yöresel lezzetleri üzerinde çalışma yaptıklarını, kelle söğüşün çıkış noktasının mübadele öncesi Rumlardan Niğde'ye yerleşen bir kültür olduğunu ifade etti. Öke, "Kelle söğüşün yaptığımız araştırmalar sonucunda bir Niğde yemeği olduğunu öğrendiğimizde biz de çok şaşırdık. Çıkış noktası Niğde'nin Kiçağaç köyü. Mübadele öncesi Rumlardan Niğde'ye yerleşen çok eski bir kültür olduğunu ortaya çıkardık. Patent çalışmalarına ve Türkiye genelinde tanıtımlarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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