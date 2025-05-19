Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Niğde\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, genç sporcular gösteriler sundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, gençlere saplantılı bir bilinç ve spor disiplini ile toplumda yer edinmeleri gerektiğini vurguladı.

19.05.2025 14:08  Güncelleme: 14:11
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Niğde'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlama programı Niğde Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Programda genç sporcular çeşitli etkinliklerle hünerlerini sergiledi, çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, "19 Mayıs, milletimizin "Ya İstiklal ya Ölüm" dediği, dirilişi tüm dünyaya ilan ettiği ve gençliği sporun gücüyle taçlandırdığı eşsiz bir gündür. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en temel hedefimiz, sizleri her alanda daha güçlü ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim, bilim, sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Sizlerden beklentimiz; sporun ruhunu, azmini ve disiplinini hayatınızın her alanında göstererek, ülkemizi ileriye taşıyacak bireyler olmanızdır" ifadelerine yer verdi.

Kutlama programı daha sonra uçurtma şenliği ile devam etti. Niğde Belediyesi tarafından organize edilen Uçurtma Şenliği'nde gökyüzü yüzlerce Türk Bayrağı desenli uçurma ile şenlendi.

Kutlama programına Niğde Valisi Cahit Çelik, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Gençlik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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