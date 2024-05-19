Niğde'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Niğde'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kutlama programında genç sporcuların hünerleri sergilendi, öğrenciler gösteriler sundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi.

19.05.2024 19:51
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Niğde'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

NİĞDE - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü Niğde'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programlı Niğde Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kutlamalarda genç sporcular hünerlerini sergiledi, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü; "Bu kutlu zaferin yıl dönümünde aynı heyecanla o ruhu anmak istiyoruz. Bu aziz vatanın tüm fertleri, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu toprakların şanlı bir emanet olduğunun şüphesiz ki farkındadır. Atalarımızın başlattığı o mücadele ruhunun da bizlere bırakılan değerli bir emanet olduğu unutulmamalıdır. O ruh, bu vatanın çok kıymetli gençlerinin içinde sönmeyen bir ateş olarak her gün daha da alevlenmektedir. 105 yıl önce düşmanı vatan topraklarından püskürten bu ateş, bugün her alanda yerli ve milli adımlara öncülük ederek tam bağımsız bir Türkiye için yanmaktadır. Biz biliyoruz ki bu yoldaki en büyük güç ve güvence gençlerimizdir. Gençlerimiz, milli mücadele ruhunu ve istiklal ateşini içlerinde taşıyarak her gün bir önceki günden daha güçlü bir Türkiye için çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kutlama programına Niğde Valisi Cahit Çelik, Ak Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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