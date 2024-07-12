Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Niğde\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yoğun programlı etkinlikler düzenlenecek. Aladağlar'daki zirvelere tırmanış gerçekleştirilecek, Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlenecek, camilerde sela okunacak. Ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile 'Akdeniz Off-Road Kupası' yarışları düzenlenecek. Etkinlikler, şehit kabirlerinin ziyareti ve konserlerle son bulacak.

12.07.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayasıyla yoğun programlı etkinlikler düzenlenecek.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği etkinlikler çerçevesinde, Aladağlar'daki 3 farklı zirveye tırmanış gerçekleştirilecek ve şehitler anısına zirvelere Türk bayrakları dikilecek. Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayının düzenleneceği etkinliklerde, valilik yerleşkesinde demokrasi nöbeti icra edilecek. Agah ve İbrahim Sadri sahnesinden sonra 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece camilerde sela okunacak. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 13 Temmuz'da 'Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı' programı ile başlayacak. 15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı için 13 Temmuz'da Niğde Valiliği önümde toplanılacak. Tırmanışa katılacak olan sporcu ve teknik heyet 13 Temmuz'da 09.30'da Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılacak törene ve Niğde Şehitliğine yürüyüş programına katıldıktan sonra kamp alanına hareket edecek. Aynı gün Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek ve buradan Sokullu Pınarı Kamp alanına geçilecek ve 15 Temmuz yoklaması yapılacak. 14 Temmuz Pazar günü sabah 04.00'dezirve tırmanışının startı verilecek. Sırasıyla 3562 rakımlı Karasay Zirvesi, 3551 rakımlı Eznevit Zirvesi ve 3723 rakımlı Emler Zirvesine tırmanış gerçekleştirilecek. Her üç zirveye de şehitlerimizin anısına şanlı bayraklarımız dikilecek. Niğde Belediyesi; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayasıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte 'Akdeniz Off-Road Kupası' yarışları düzenleyecek. 13-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda Off-Road tutkunu ile birlikte ülke genelinden yaklaşık 40 pilot, 6 farklı etabı geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği 15 Temmuz'da saat 10.00'da il protokolü, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Niğde Şehitliğinde şehit kabirleri ziyaret edilecek. Burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okunacak. Saat 11.00'de Şadırvan Park'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' temalı fotoğraf sergisi açılacak. Öğle namazından önce Dışarı Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif, hatibi şeriflerin duaları yapılacak. Ardından şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek.

Ömer Halisdemir kabri başında anılacak

Saat 18.00'de ise darbeci generali alnından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim ve dua okunacak. Saat 20.15'te Derbent Kavşağı'ndan valilik yerleşkesine kadar '15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlenecek. 20.45'te Valilik Yerleşkesi Otoparkında demokrasi nöbeti icra edilecek. Türk Tasavvuf Müziği'nin sevilen sesi Agah'ın konser vereceği valilik yerleşkesinde, ünlü şair ve sunucu İbrahim Sadri de şiirler okuyacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.13'te camilerden selaların okunmasıyla son bulacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Aladağlar, Demokrasi, 15 Temmuz, Akdeniz, Niğde, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 11:00:02. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement