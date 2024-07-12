Niğde\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

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Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayasıyla yoğun programlı etkinlikler düzenlenecek.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği etkinlikler çerçevesinde, Aladağlar'daki 3 farklı zirveye tırmanış gerçekleştirilecek ve şehitler anısına zirvelere Türk bayrakları dikilecek. Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayının düzenleneceği etkinliklerde, valilik yerleşkesinde demokrasi nöbeti icra edilecek. Agah ve İbrahim Sadri sahnesinden sonra 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece camilerde sela okunacak. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 13 Temmuz'da 'Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı' programı ile başlayacak. 15 Temmuz Destanı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kamp ve Zirve Tırmanışı için 13 Temmuz'da Niğde Valiliği önümde toplanılacak. Tırmanışa katılacak olan sporcu ve teknik heyet 13 Temmuz'da 09.30'da Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılacak törene ve Niğde Şehitliğine yürüyüş programına katıldıktan sonra kamp alanına hareket edecek. Aynı gün Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek ve buradan Sokullu Pınarı Kamp alanına geçilecek ve 15 Temmuz yoklaması yapılacak. 14 Temmuz Pazar günü sabah 04.00'dezirve tırmanışının startı verilecek. Sırasıyla 3562 rakımlı Karasay Zirvesi, 3551 rakımlı Eznevit Zirvesi ve 3723 rakımlı Emler Zirvesine tırmanış gerçekleştirilecek. Her üç zirveye de şehitlerimizin anısına şanlı bayraklarımız dikilecek. Niğde Belediyesi; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayasıyla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte 'Akdeniz Off-Road Kupası' yarışları düzenleyecek. 13-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlara, çok sayıda Off-Road tutkunu ile birlikte ülke genelinden yaklaşık 40 pilot, 6 farklı etabı geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği 15 Temmuz'da saat 10.00'da il protokolü, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Niğde Şehitliğinde şehit kabirleri ziyaret edilecek. Burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okunacak. Saat 11.00'de Şadırvan Park'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' temalı fotoğraf sergisi açılacak. Öğle namazından önce Dışarı Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif, hatibi şeriflerin duaları yapılacak. Ardından şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek.

Ömer Halisdemir kabri başında anılacak

Saat 18.00'de ise darbeci generali alnından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim ve dua okunacak. Saat 20.15'te Derbent Kavşağı'ndan valilik yerleşkesine kadar '15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlenecek. 20.45'te Valilik Yerleşkesi Otoparkında demokrasi nöbeti icra edilecek. Türk Tasavvuf Müziği'nin sevilen sesi Agah'ın konser vereceği valilik yerleşkesinde, ünlü şair ve sunucu İbrahim Sadri de şiirler okuyacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.13'te camilerden selaların okunmasıyla son bulacak. - NİĞDE