Niğde'de IPARD III ile 5 Proje Desteklenecek

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Niğde'de IPARD III 1. ÇAĞRI Programı'nda 5 proje desteklenecek

NİĞDE - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD III Birinci Çağrı Programı çerçevesinde Niğde'de desteklenecek projeler düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda; IPARD III Birinci Çağrı Programı kapsamında desteklenecek 167 milyonluk TL'lik 5 farklı yatırıma, 83 milyon TL hibe verileceği açıklandı. Yatırımcılara temsili çeklerinin verildiği programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik;Niğde'nin proje yapma kapasitesinin yüksek olduğunu vurgularken kentin tün kurumlardan 2024 yılında toplam 142 projeye 544 milyon TL civarında destek aldığını belirtti. Vali Çelik; "Niğde; proje yapma kapasitesi çok yüksek bir il. IPARD kapsamında da ben inanıyorum ki ciddi anlamda projeler hayata geçirilecek. IPARD kapsamına yeni alınan iller içerisinde, proje yapma kapasitesi olarak İzmir'den sonra ikinci sıradayız. Niğde tarım kenti ve özellikle elma ve patates konusunda Türkiye'de üretim anlamında önemli bir yere sahibiz. 2025 yılında yine aynı şekilde hem proje hem de bilinçli tarım üretimi anlamında daha güçlü bir hale gelebiliriz" diye konuştu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aksaray İl Koordinatörü Salih Karlı da, IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusunda ilana çıkıldığını aktararak desteklenecek projeleri açıkladı. Karlı; "Bu programın temel amacı; tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonla katkı sağlamak, gıda güvenliğini sağlamak, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, yerinde öğrenmek ve yerinde işlemeyi sağlamaktır. IPARD III birinci çağrı programı kapsamında 5 tane projemiz desteklemeye hak kazandı. Bunlardan birisi süt işleme tesisi, 3 tanesi soğuk hava deposu, 1 tanesi ise süt toplama merkezi. Bu projelerle 167 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. 2025 yılı içerisinde bu işletmelerimize, 83 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından projeleri desteklenen yatırımcılara temsilci çekleri verildi.