Niğde\'de Memur-Sen\'in Zam Tepkisi

Niğde'de Memur-Sen'e bağlı sendika üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu zam teklifine tepki göstermek amacıyla Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya geldi.

Topluluk adına açıklamayı Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Hasan Orhan yaptı. Hasan Orhan, kamu işvereninin 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifinde bulunduğunu belirterek, "Bu teklifte refah payı ve taban aylığa zam yok, gelirde adaleti sağlayacak oran yok, emekli ve emekçiyi gözeten bir bakış yok. Kira artış oranının %41 olduğu bir ortamda düşük enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilemez" dedi.

Orhan, memurların yaşadığı ekonomik sıkıntıların görmezden gelindiğini, teklifin kamu çalışanlarında hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getirerek; "Memur-Sen'in toplu sözleşme teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa zam ve yüzde 25 oranında artış, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oranında artış talep edildi. 2027 yılı için de benzer şekilde taban aylığa zam ve artış teklif ettik. Aileyi koruyacak düzenlemeler, 1. dereceye 3600 ek gösterge, akademisyen, şube müdürü, mühendis ve teknik personel gibi meslek gruplarının mali haklarının iyileştirilmesi, bayram ikramiyesi, kira desteği, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi ve seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılması gerekiyor. Türkiye büyürken memurun alım gücü de büyüsün. Milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın. Adil ve acil teklif bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE