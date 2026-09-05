Niğde\'de oğlunu kaybeden baba, ehliyetsiz sürücüye verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi

Niğde- Çiftlik yolunda 9 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen ve 2 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasında 16 yaşındaki oğlu Mustafa Menzilciler'i kaybeden Metin Menzilciler, kazaya ilişkin devam eden hukuki süreçle ilgili adalet çağrısında bulundu. Menzilciler; 17 yaşındaki sürücüye verilen 3 yıl 8 aylık hapis cezasının yetersiz olduğunu savunarak dosyanın istinaf aşamasında olduğunu söyledi.

Kaza; 9 Kasım 2025 tarihinde Niğde - Yeni Çiftlik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 BH 111 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 16 yaşındaki Mustafa Menzilciler ile Ahmet Bingöl hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Menzilciler'in babası Metin Menzilciler; otomobili kullanan kişinin kaza tarihinde 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğunu belirterek verilen cezaya tepki gösterdi.

"İki genç çocuğumuzu kaybettik"

Menzilciler, kazaya ilişkin yargılama sürecinin kısa sürede sonuçlandığını ileri sürerek; "Üç arkadaş arabaya biniyorlar. Viraja yüksek hızla giriliyor. Benim oğlum Mustafa Menzilciler 16 yaşındaydı, diğer çocuğumuz Ahmet Bingöl 17 yaşındaydı. Kazada iki genç çocuğumuz vefat etti" dedi. Kazanın ardından hazırlanan dosyada yargılama sürecinin başladığını belirten Menzilciler; 17 yaşındaki sürücüye yaş küçüklüğü nedeniyle indirim uygulandığını ve 3 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini söyledi. Kararın kendilerini tatmin etmediğini ifade eden Menzilciler, sürücünün tutuklanmadığını ve hiç cezaevine girmediğini öne sürdü. Menzilciler; "Yargılama safhasına gidildi, dosya hazırlandı. Birinci mahkemeyle ikinci mahkeme arasında 10 gün süre vardı. 17 yaşındaki sürücüye çocuk olması nedeniyle indirim uygulanarak 3 yıl 8 ay gibi bir ceza verildi. Bu şahıs bir gün bile cezaevine girmedi. Biz kimsenin çocuğunun, evladının, annesinin, babasının canının yanmasını istemiyoruz ama ortada bir suç varsa bunun da karşılığı olması gerekiyor. Adalet suçluya düşük cezalar verirse başka suçlara da davetiye çıkarılmış olur. Biz sadece adalet arayışı içerisindeyiz" şeklinde konuştu. Sürücünün yaşının küçük olması nedeniyle cezada indirim uygulandığını ifade eden Menzilciler; "Ortada bir suç var. 17 yaşında olduğu için çocuk denildi ve indirimli ceza uygulandı. Peki bu arabaya binerken çocuk değil miydi? Yargı önünde mi çocuk? Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının çocuğunun başına gelebilir" dedi. Metin Menzilciler; kazanın ardından sürücünün soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verdiği ifadeler arasında farklılık bulunduğunu da ileri sürdü. Menzilciler'in anlatımına göre sürücü; savcılıktaki ilk ifadesinde otomobili kendisinin kullanmadığını, kazada hayatını kaybeden Ahmet Bingöl'ün kullandığını söyledi. Menzilciler, sanığın daha sonra mahkemede bu ifadesini kabul etmediğini ve aracı kendisinin kullandığını söylediğini öne sürdü.

Oğlunun mezarından 'evi' olarak söz eden Menzilciler; "Ben aylardır gece gündüz buradayım. Ben buraya mezar diyemiyorum, burası artık onun evi. Annesinin durumu iyi değil, kardeşlerinin durumu iyi değil. Biz acı içinde yaşıyoruz. Bizlere mahkemede yeterince söz hakkı verilmediğini düşünüyoruz. Dosya kısa süre içerisinde karara bağlandı. 3 yıl 8 aylık ceza verildi ve dosya istinafa gönderildi. Şu anda dosyamız istinafta" diye konuştu. Benzer olayların başka ailelerin de canını yakmaması için yargı sürecinin adil şekilde sonuçlanmasını isteyen Metin Menzilciler, taleplerinin yalnızca adalet olduğunu vurguladı.