Niğde'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Niğde\'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Niğde'de 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi öncesi son tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinde Niğde genelinde 645 jandarma ve bin 2 polis memuru görevlendirildi. Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

29.03.2024 12:56
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Niğde'de 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi öncesi son tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik başkanlığında yapılan toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinde Niğde genelinde 645 jandarma ve bin 2 polis memuru görevlendirildi. Niğde Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, İlçe Kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katıldı. Yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Niğde'de güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin şehir ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Vali Cahit Çelik; bugüne kadar il genelinde huzur ve güven ortamını bozacak olayların yaşanmadığını, 31 Mart Pazar günü vatandaşın iradesinin demokratik bir ortamda sandığa yansıması ve seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için gereken tüm tedbirin alındığını söyledi. Vali Çelik; " Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ve genelgeleri çerçevesinde seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılması, oy verme işleminin zamanında başlaması, seçim sona erdiğinde sandıkların yine güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı. Vali yardımcımız başkanlığında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve seçimlerin güvenliği için GAMER'de Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde kent genelinde 645 jandarma ve bin 2 polis ekiplerinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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