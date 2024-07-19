Niğde\'de Spor Festivali ve Yarı Maraton Nedeniyle Trafik Düzenlemesi

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Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada Spor Festivali ve Niğde Yarı Maratonu nedeniyle trafik akışına kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Yapılan açıklamada, "19-20 Temmuz 2024 tarihlerinde ilimizde yapılacak olan "Spor Festivali" nedeniyle belirtilen günlerde, 19: 00 ile 23: 00 saatleri arasında Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Süleyman Fethi Caddesi ve Dr. Sami Yağız Caddesine kadar olan mesafede, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde çift yönlü araç parkına izin verilmeyecek olup, araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine açık olacaktır. Trafik akımı 23 Nisan Kavşağı'ndan Süleyman Fethi Caddesi ile Emin Erişingil Caddesi istikametlerine, Derbent Kavşağı'ndan ise Ethem Onbaşı Caddesi istikametine yönlendirilecektir. Ayrıca, 21 Temmuz 2024 tarihinde "Niğde Yarı Maraton Koşusu" düzenleneceğinden, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Bor Yolu'nu (Dr. Sami Yağız Caddesi, Atatürk Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı, Tevfik Çalın Caddesi, Orhan Batı Caddesi) takiben Bor ilçesi Modaş Kavşağı'na kadar yolun Niğde-Bor istikameti araç trafiğine kapalı olacak, Bor-Niğde istikameti ise ikiye bölünmek suretiyle çift yönlü olarak araç trafiğine açık olacaktır. 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 06: 00 ile 13: 00 arasında Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nden Sarıköprü ve Selçuk Mahallesi istikametine araç trafiğinin geçişleri Medaş Kavşağı ve Sabancı Kavşağı'ndan, İnönü Mahallesi'nden Kale ve Şahsüleyman Mahallesi istikametine araç trafiğinin geçişleri 23 Nisan Kavşağı'ndan, Bor Toplu Konut Mahallesi'nden Niğde ve Bor ilçesi istikametlerine araç geçişleri Bor-Toki Kavşağı'ndan sağlanacaktır. Feridun Zeren Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Karabulut Sokak, Müftü Sokak, Kapıcıoğlu Sokak, Armağan Melis Sokak, OSB 4. Cadde, Bor ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi, Poyraz Caddesi, 249. Sokak Bor Yolu istikametine araç trafiğine çıkışlar kapalı olacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına belirtilen tedbirlere gerekli hassasiyeti göstermeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE