Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk'ün yeniden başkanlığa seçildiği Kent Konseyi'nde yeni yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

28.06.2024 14:25  Güncelleme: 14:27
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Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk'ün yeniden başkanlığa seçildiği Kent Konseyi'nde yeni yürütme kurulu üyeleri de belirlendi. Niğde Valisi Cahit Çelik; Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, kentin daha yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent haline getirilmesi noktasında Kent Konseyi ile birlikte ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Niğde'nin gerçek potansiyelinin iyi kullanılmasının önemine vurgu yapan Vali Çelik; "Bu anlamda da arkadaşlarımızla beraber istişare halinde karşılıklı fikir birliği çerçevesinde iyi işler yapacağız. Ben bu duygu ve düşünce ile bir daha genel kurulumuzun Niğde'miz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Genel Kurul Toplantısı'nda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; önceki yıllarda var olmasına rağmen aktif olmayan Kent Konseyi'ni 2022 yılında faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Bir yıl kadar çalıştıktan sonra maalesef depremi yaşadık. Asrın felaketi olan depremden Kent Konseyinin çalışmaları da olumsuz etkilendi" dedi. Niğde Belediyesi olarak Kent Konseyi'nin çalışmalarını önemsediklerine işaret eden Belediye Başkanı Özdemir; "Biz şehri birlikte ve şeffaf bir şekilde yönetmek için yola çıktık. Türkiye'deki en şeffaf belediyeyiz. İhalelerimizi, toplantılarımızı canlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz. Bu şehri yönetirken siyaset yapmamaya çalışıyoruz. Yeni dönemde Kent Konseyi ile yapacağımız iş birlikleri, Kent Konseyi'nden gelecek fikirler, projeler bizim için önemli olacak. Niğde Belediyesi olarak Kent Konseyi ile el ele çalışacağız, sayın valimizin liderliğinde. Bugünkü genel kurulumuz hayırlı olsun, şehrimiz için hayırlı kararlar alalım, hayırlı işlere vesile olalım. Sizler gönüllüsünüz, gönüllü işler yapmak çok daha önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Niğde Kent Konseyi Başkanlığı ve Yürütme Kurulu Üyeliği seçimleri yapıldı. Kent Konseyi Başkanlığına yeniden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk seçildi. Niğde Kent Konseyi Yürütme Kurulu ise Alim Yeşil, Ogün Songur, Veli Kenar, Serap Erelli, M. Akif Öztürk, Şehniver Mandacı, Songül Çalışkan, Kemal Gençoğlu, Ömer Demir, Bahtiyar Yamaner, İbrahim Göktuğ Giray olarak belirlendi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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