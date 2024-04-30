Niğde Valisi Cahit Çelik, Emekçilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Emekçilerin Önemini Vurguladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Emekçilerin Önemini Vurguladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında emekçilerin millet ve devlet hayatında doldurulamaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Vali Çelik, emekçilerin ülkenin en değerli sermayesi olduğunu vurgulayarak, onların emeğiyle ülkenin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Çelik, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içten dileklerle kutladığını belirtti.

30.04.2024 13:09
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Niğde Valisi Cahit Çelik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayınladığı mesajında emekçilerin millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz öneme ve kıymete sahip olduğunu söyledi.

Vali Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde ettiğimiz milli gelire büyük katkı sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içindeyiz. Hiç kuşkusuz ki ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Büyük ve güçlü Türk devleti hedefimize emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimiz; emeğin ve üretimin isimsiz kahramanlarıdır. Helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır. Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. 'Türkiye Yüzyılı' hedefi istikametinde; ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın teri akıtmak suretiyle büyük katkı sağlayan, özveri ile çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Valisi Cahit Çelik, Emekçilerin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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