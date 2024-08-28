Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelerin evlerine konuk oldu - Son Dakika
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Yerel

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelerin evlerine konuk oldu

Niğde Valisi Cahit Çelik\'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelerin evlerine konuk oldu

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelerin evlerine konuk oldu.

28.08.2024 10:09
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Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelerin evlerine konuk oldu.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruyucu aileler için yazdığı mektupları ileterek, ailelere gösterdiği fedakarlık nedeniyle teşekkür etti.

Ailelerle sohbet eden ve koruma altındaki çocuklara hediyeler veren Nermin Çelik, koruyucu aile olmanın kan bağının değil kalp bağının esas olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, koruyucu ailelerin evlerine konuk oldu - Son Dakika

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