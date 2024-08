Yerel

Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehit Polis Memuru Murat Şengül'ün babasının vefatı nedeniyle taziye evine ziyarette bulundu.

Ailenin acısını paylaşan Vali Çelik, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Vali Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, Şengül ailesine her türlü desteğin sağlanacağını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - NİĞDE