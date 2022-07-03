Niğdeli Esnaf: "Vatandaşın, Alım Gücünü Dolara Endekslediğin Zaman Yetişmesi Mümkün Değil. Aradaki Fireyi, Kredi Kartıyla Kapatmaya Çalıştı. - Son Dakika
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Niğdeli Esnaf: "Vatandaşın, Alım Gücünü Dolara Endekslediğin Zaman Yetişmesi Mümkün Değil. Aradaki Fireyi, Kredi Kartıyla Kapatmaya Çalıştı.

03.07.2022 16:34

Niğdeli kuruyemişçi Şener Anık, “Tüm ürünlerde son altı ay içerisinde müthiş bir fiyat artışı var. Vatandaşın alım gücünü de dolara endekslediğin zaman yetişmesi mümkün değil. Aradaki fireyi, kredi kartıyla kapatmaya çalıştı. Ama bu ay itibariyle kredi kartı limitleri de dolmuştur. Bundan sonraki aylarda da düşer diye bir beklentimiz var” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli kuruyemişçi Şener Anık, "Tüm ürünlerde son altı ay içerisinde müthiş bir fiyat artışı var. Vatandaşın alım gücünü de dolara endekslediğin zaman yetişmesi mümkün değil. Aradaki fireyi, kredi kartıyla kapatmaya çalıştı. Ama bu ay itibariyle kredi kartı limitleri de dolmuştur. Bundan sonraki aylarda da düşer diye bir beklentimiz var" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde merkezindeki esnafı ziyaret etti. Kuruyemişçi Şener Anık, şunları söyledi:

"6 aydır, özellikle doların yükselmesiyle beraber, piyasalardaki dengelerin bozulmasıyla ürünlerimizde sürekli yükseliş eğilimi var. Dolarla aldığımız ürünler var. Bunun dışında yerli ürünler var. Ama buradaki olay yerli ürünlerin de sürekli yurt dışına ihraç edilmesinden dolayı onlarda da doların yükselmesiyle beraber bir artış oldu. Bu otomatiğe bağlı olarak sürekli gidiyor yani. Yerli ürünün fiyatı niye artıyor diye insanlarda yanlış bir algı var halbuki ihracata gittiği için bu ürünlerin otomatik ithal ürünlerde olduğu gibi artış söz konusu. Dolayısıyla sürekli doların yükselmesiyle beraber yükseliş eğiliminde.

İki gündür piyasalar alt süt oldu. Tekrar bir yükselme eğilimine doğru gidiyor ama bunun nereye gideceğini nerede duracağını kestiremiyoruz. Müthiş bir belirsizlik var. Gün geçtikçe sattığımız ürünü yerine koymakta zorlanırken vatandaşların alım gücünün düşmesiyle işlerde de düşme var.

Alıyor ama eskiye nazaran tabi vatandaşın sadece tüketimi çerez üzerinden değil topyekün her ürün arttı. Yani vatandaşın ihtiyacı olan tüm ürünlerde son 6 ay içerisinde müthiş bir fiyat artışı var. Vatandaşın alım gücünü de dolara endekslediğin zaman yetişmesi mümkün değil. Aradaki fireyi, kredi kartıyla kapatmaya çalıştı. Ama bu ay itibariyle kredi kartı limitleri de dolmuştur. Bundan sonraki aylarda da düşer diye bir beklentimiz var. Yurt dışından gelen, gurbetçilerle beraber piyasanın rahatlayacağı beklentisi var. Ben iç piyasada vatandaşın alım gücüyle ilgili ekonomik olarak rahatlayacağını düşünmüyorum."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğdeli Esnaf: 'Vatandaşın, Alım Gücünü Dolara Endekslediğin Zaman Yetişmesi Mümkün Değil. Aradaki Fireyi, Kredi Kartıyla Kapatmaya Çalıştı. - Son Dakika

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