Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde açıklama yaptı - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde açıklama yaptı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi\'nin 25. yıl dönümünde açıklama yaptı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bu büyük felaketi ve yaşanan acıları unutmadıklarını belirterek, 'Geçmiş acılardan ders çıkararak herkes üzerine düşeni yapmalı' dedi.

17.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:33
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bu büyük felaketi ve yaşanan acıları unutmadıklarını belirterek, "Geçmiş acılardan ders çıkararak herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye'yi derinden etkileyen en büyük doğal afetlerden biri olan 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde açıklama yaptı.

Başkan Şadi Özdemir, merkez üssü Gölcük olan ve başta Kocaeli, Yalova, İzmit ve İstanbul olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'ni etkileyen depremin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen, bu acılardan yeterince ders çıkarılmadığını vurguladı. Şadi Özdemir mesajında, "17 Ağustos, büyük acıların yaşandığı bir depremdi. 17 Ağustos depreminden hep birlikte büyük dersler çıkaracağımızı sanmıştık. Oysa, 6 Şubat depremleri sonrasında gördük ki, yaşanan acılardan hiçbir ders çıkarılmamış" diyerek toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Başkan Özdemir, vatandaşlara e-Devlet üzerinden toplanma alanlarını öğrenmeleri, aileleriyle birlikte depreme hazırlık çalışmaları yapmaları ve deprem çantası hazırlamaları çağrısında bulundu.

Nilüfer'de deprem hazırlıkları

Nilüfer Belediyesi'nin deprem hazırlıklarına da değinen Şadi Özdemir, "Deprem Lojistik Merkezi'ni en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu merkez muhtemel bir deprem sonrası için kritik önem taşıyor. Böyle bir yere ihtiyacı 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri'nde gördük. Ayrıca, deprem sonrasında temel ihtiyaçların karşılanacağı deprem parklarını oluşturmaya başladık. Mahallelerimizdeki deprem konteynerlimizi de acil ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sürekli yeniliyoruz. Bu noktada Nilüfer Belediyesi olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Ancak burada en önemli husus binaların depreme dayanıklı olması. Bu konuda da uzmanlarla iş birliği içinde çalışmalar yapacağız. Ülkemiz ve vatandaşlarımız, bir daha böyle acılar yaşamasın istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde açıklama yaptı - Son Dakika
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