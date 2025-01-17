Nilüfer Belediyesi 417. Parkı Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi 417. Parkı Açtı

Geniş Video İzle

Nilüfer Belediyesi, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Zümrüt Parkı ve Nilbel Kafe'yi açarak park sayısını artırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yıl sonuna kadar 15 park açmayı hedeflediklerini açıkladı.

17.01.2025 16:22  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Zümrüt Parkı ve Nilbel Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Üstünde çalışmaya başladığımız 10 park daha var, ilk 6 ay için. İkinci 6 ayda herhalde 5-6 park daha ilave ederiz. Bir senenin sonuna geldiğimizde 15 parkımızı açmış oluruz" dedi.

Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu katıldı.

Açılış sonrası ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Bizim yola çıkarken söylediğimiz bir şey vardı. Mahalledeki parklar, mahallede yaşayanların buluşma noktası olsun. Çünkü özellikle ortamlar yaratmadığımız zaman apartman dairelerinde nefes alabilecekleri bir yer yok. Aileler televizyon karşısına geçiyor, bir odada anne, diğerinde baba, çocuklar telefonların içinde yaşıyorlar ve sosyalleşemiyorlardı. Bizim arzu ettiğimiz, buluşma noktaları oluşsun. Burayı biraz daha geliştireceğiz. Akşamları buraya vatandaşların geldiği, çocuklarıyla oturduğu, komşularıyla sohbet ettiği, termosuna çay koyup geldiği, isterse burada açtığımız Nilbel Cafe'den yararlandığı yer olsun istiyoruz.

"Bir senenin sonunda 15 parkımızı açmış oluruz"

Bu bizim 417'nci parkımız. 6 bin 900 metrekarelik bir park. Burada hem oyun gruplarımız var hem ileride halı sahamız var, daha ileride ailelerin oturup buluştuğu noktalar var. Devamı da gelecek, şu an 5 yeni parkımız bitti sayılır. Kısa sürede onları da devreye alacağız. Üstünde çalışmaya başladığımız 10 park daha var, ilk 6 ay için. İkinci 6 ayda herhalde 5-6 park daha ilave ederiz. Bir senenin sonuna geldiğimizde 15 parkımızı açmış oluruz. 2 milyon 985 bin metrekare parkımız ve yeşil alanımız var Nilüfer'de. Bunu tatbiki daha yukarıya çıkaracağız. Nilüfer'de yaşıyor olmak apayrı bir şey. Buranın kültürü, değeri, sanatı, sporu, doğaya, çevreye, insana saygılı insan toplulukları buralarda yaşıyor. Bu yandan baktığımızda herkesin yaşamak istediği bir yer haline geliyor. Bu talebi daha yukarı çıkarmak istiyoruz."

"Bostan satış marketleri ve Nilbel kafeler artacak"

Nilbel kafeleri artırmayı planladıklarını belirten Şadi Özdemir, "Her mahallemizde olan kafeler haline getirmek istiyoruz. Bunun yanında Bostan satış marketimiz var burada. Orası da sağlıklı gıdaları halkla buluşturduğumuz yer. Onu da büyütüyoruz. Belki Nilüfer'in sokakların, park ve bahçelerinde 100'ün üzerinde Bostan satış marketi oluşturacağız. Burada köydeki üretimleri teşvik ediyoruz. Tarım alanlarını yeniden harekete geçirmek istiyoruz. Onların üretimlerini de satın alma vaadimiz var. Köylünün tümünün ürettiği ürünü buraya taşıyıp vatandaşla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi 417. Parkı Açtı
Kaynak: ANKA

Ahmet Yesevi Mahallesi, nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Sağlık, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi 417. Parkı Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi 417. Parkı Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.