Nilüfer Belediyesi 417. Parkı Açtı

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Haber: Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Zümrüt Parkı ve Nilbel Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Üstünde çalışmaya başladığımız 10 park daha var, ilk 6 ay için. İkinci 6 ayda herhalde 5-6 park daha ilave ederiz. Bir senenin sonuna geldiğimizde 15 parkımızı açmış oluruz" dedi.

Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu katıldı.

Açılış sonrası ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Bizim yola çıkarken söylediğimiz bir şey vardı. Mahalledeki parklar, mahallede yaşayanların buluşma noktası olsun. Çünkü özellikle ortamlar yaratmadığımız zaman apartman dairelerinde nefes alabilecekleri bir yer yok. Aileler televizyon karşısına geçiyor, bir odada anne, diğerinde baba, çocuklar telefonların içinde yaşıyorlar ve sosyalleşemiyorlardı. Bizim arzu ettiğimiz, buluşma noktaları oluşsun. Burayı biraz daha geliştireceğiz. Akşamları buraya vatandaşların geldiği, çocuklarıyla oturduğu, komşularıyla sohbet ettiği, termosuna çay koyup geldiği, isterse burada açtığımız Nilbel Cafe'den yararlandığı yer olsun istiyoruz.

"Bir senenin sonunda 15 parkımızı açmış oluruz"

Bu bizim 417'nci parkımız. 6 bin 900 metrekarelik bir park. Burada hem oyun gruplarımız var hem ileride halı sahamız var, daha ileride ailelerin oturup buluştuğu noktalar var. Devamı da gelecek, şu an 5 yeni parkımız bitti sayılır. Kısa sürede onları da devreye alacağız. Üstünde çalışmaya başladığımız 10 park daha var, ilk 6 ay için. İkinci 6 ayda herhalde 5-6 park daha ilave ederiz. Bir senenin sonuna geldiğimizde 15 parkımızı açmış oluruz. 2 milyon 985 bin metrekare parkımız ve yeşil alanımız var Nilüfer'de. Bunu tatbiki daha yukarıya çıkaracağız. Nilüfer'de yaşıyor olmak apayrı bir şey. Buranın kültürü, değeri, sanatı, sporu, doğaya, çevreye, insana saygılı insan toplulukları buralarda yaşıyor. Bu yandan baktığımızda herkesin yaşamak istediği bir yer haline geliyor. Bu talebi daha yukarı çıkarmak istiyoruz."

"Bostan satış marketleri ve Nilbel kafeler artacak"

Nilbel kafeleri artırmayı planladıklarını belirten Şadi Özdemir, "Her mahallemizde olan kafeler haline getirmek istiyoruz. Bunun yanında Bostan satış marketimiz var burada. Orası da sağlıklı gıdaları halkla buluşturduğumuz yer. Onu da büyütüyoruz. Belki Nilüfer'in sokakların, park ve bahçelerinde 100'ün üzerinde Bostan satış marketi oluşturacağız. Burada köydeki üretimleri teşvik ediyoruz. Tarım alanlarını yeniden harekete geçirmek istiyoruz. Onların üretimlerini de satın alma vaadimiz var. Köylünün tümünün ürettiği ürünü buraya taşıyıp vatandaşla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.