Nilüfer Belediyesi Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Düzenliyor

Nilüfer Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri için çeşitli atölyeler düzenliyor. İlgi duydukları alandaki atölyelere katılan öğrenciler yeni deneyimler edinmenin heyecanını yaşıyor.

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler için iki hafta boyunca çok sayıda etkinlik düzenleyerek zamanlarını hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmelerini sağlıyor. Geçen hafta sonunda Konak Kültürevi'nde Ferdinand ve Kuzular Firarda Uzay Parkı isimli filmlerin gösterimleri ile başlayan tatil etkinlikleri okullar açılana kadar devam edecek. Balat Meteor Kültürevi'nde 'Manzaranın ardında' sergi atölyesi ile başlayan atölyeler her gün farklı bir konuda devam ediyor. Atölyelerin büyük kısmı Pancar Deposu'nda gerçekleştiriliyor. Etkinlikler çerçevesinde Pancar Deposu'nda 7-12 yaş grubu çocuklar için Halk Dansları ve Ritim atölyeleri düzenlendi. Atölyelere katılan öğrenciler, müzik ve dansla okul döneminin yorgunluğunu attı. Yüzüncü Yıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde de 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik Seramik Atölyesi düzenlendi. Eğitmen eşliğinde çalışma yapan çocuklar yeni deneyimler edindi. Tatil boyunca Pancar Deposu'nda ayrıca 9-12 yaş grubu çocuklar için Drama Atölyesi, Ahşap Blok Atölyesi, Ritmik Atölyeler: Orff Beden Perküsyonu, Çocuk Matbaası Baskı Resim Teknikleri, Geometrik Acayiplikler ve Kurabiye Atölyeleri düzenlenecek. Balat Meteor Kültürevi'nde de 28 Ocak Pazar günü 7-11 yaş arası öğrenciler için Yüzey Tasarımları Atölyesi gerçekleştirilecek. 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde de 6-10 yaş arasındaki çocuklar, aileleriyle "Müzede Rehberim" etkinliğine katılabilecek. Müze uzmanı eşliğinde Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ni keşfedecek olan çocuklar, küçük yaşta müze rehberliği deneyimini de yaşayacak. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyeleri'nde de çocuklara yönelik tatil boyunca eğitimler düzenleniyor. Tatille birlikte başlayan eğitimler hafta içi her gün 14.00-16.30 saatleri arasında 7-13 yaş grubu öğrenciler düzenleniyor. Temel Kodlama ve Beceri Atölyeleri'nde eğitim 2 Şubat'a kadar devam edecek. Ücretsiz düzenlenen Pancar Deposu Kodlama ve Beceri Atölyesi'ne katılanlara, kurs sonunda belge verilecek. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü de yarıyıl tatilinde çok sayıda etkinlik düzenliyor. "Oyunlarla Masallara Yolculuk" buluşması ile başlayan etkinlikler, 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Üçevler Kütüphanesi'nde Çocuklarla Geri Dönüşüm etkinliği ile devam edecek. Ayrıca 31 Ocak Çarşamba günü Misi Çocuk Kütüphanesi'nde Çocuklar İçin Eleştirel Düşünme, 2 Şubat Cuma günü de Nazım Hikmet Kültürevi'nde Şiirin Panaroması atölyeleri düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Gezici Kütüphane programında yer alan mahallelerde yaşayan 6-12 yaş arası çocuklar ile harflerin, sembollerin ve resimlerin belirli kelimeleri temsil ettiği zeka oyunu resfebe atölyesi gerçekleştirilecek. - BURSA