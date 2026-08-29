Müşterek Mekan’da bağımsızlık ve Cumhuriyet söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müşterek Mekan’da bağımsızlık ve Cumhuriyet söyleşisi

Müşterek Mekan’da bağımsızlık ve Cumhuriyet söyleşisi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin Üç Fidan Gençlik Parkı'nda düzenlediği Müşterek Mekan Buluşmaları'nda, 'Bağımsızlık Yolunda Bir Ulusun Onurlu Mücadelesi' söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğü Orhan Şener Deliormanlı üstlenirken, gazeteci-yazar Özlem Özdemir ve gazeteci Ünsal Ünlü bağımsızlık mücadelesini tarih ve gazetecilik perspektifinden değerlendirdi. Konuşmacılar 30 Ağustos'un önemini, Türk kadınının rolünü ve Atatürk'ün liderlik anlayışını aktardı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Müşterek Mekan Buluşmaları'nda akademisyen Orhan Şener Deliormanlı, gazeteci-yazar Özlem Özdemir ve gazeteci Ünsal Ünlü'nün katılımıyla "Bağımsızlık Yolunda Bir Ulusun Onurlu Mücadelesi" konusu ele alındı.

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı'nda düzenlenen Müşterek Mekan Buluşmaları kapsamında "Bağımsızlık Yolunda Bir Ulusun Onurlu Mücadelesi" söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Orhan Şener Deliormanlı'nın üstlendiği etkinlikte, gazeteci-yazar Özlem Özdemir ile gazeteci Ünsal Ünlü, bağımsızlık mücadelesini tarih ve gazetecilik perspektifinden değerlendirdi. Söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve vatandaşlar katıldı.

Özlem Özdemir konuşmasında, 30 Ağustos'un bağımsızlığın elde edilmesinin son adımı olduğunu dile getirdi. Özdemir, işgale karşı kadını ve erkeğiyle tek yürek olan Anadolu halkının kenetlendiğine dikkat çekerek, Türk kadınının mücadeledeki rolünün kritik önem taşıdığını vurguladı. Özdemir, "30 Ağustos, bağımsızlık demek, özgürlük demek, dimdik ayakta durmak demek. Yani bağımsızlık dilenilmez, elde edilir, inat edilir, kazanılır, savaşılır" dedi. Atatürk'ün tüm kararlarını kişisel menfaatlerden uzak, tamamen vatan ve millet için aldığını belirten Özdemir, onun askeri zekası ve vatan sevgisinin eşsiz olduğunu ifade etti.

"Atatürk özgüven aşılıyor"

Gazeteci Ünsal Ünlü ise Zafer'in ilk günden itibaren planlanan bir inancın sonucu olduğunu ve Cumhuriyet'in süreç ve sonuç bakımından bir kadın devrimi sayılması gerektiğini belirtti. Hayatının büyük bölümünü cephede geçiren Atatürk'ün "Savaş, vatanın zaruri hayatı söz konusu değilse bir cinayettir" sözünü hatırlatan Ünlü, liderlik anlayışına da değindi. Atatürk'ün cephe ziyaretlerinde kararları alırken komutanlarla uzun uzun istişare ettiğini ve emirleri onların kendi imzalarıyla yayımlatmasını sağladığını belirten Ünlü şöyle konuştu: "Burada insanlara özgüven aşılıyor. Yani sadece ben yapmadım, sen de yaptın diyor. 'Bu bir kişinin zaferi değildir' der. Sıkça söyler. Bu bir kişinin zaferi değil. Bir milletin zaferi. Çünkü biz hep beraber yaptık bu işi"

Söyleşinin moderatörü Orhan Şener Deliormanlı ise Atatürk'ün psikolojik dayanıklılığa sahip olduğuna dikkat çekti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, söyleşinin sonunda konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdim etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Gençlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müşterek Mekan’da bağımsızlık ve Cumhuriyet söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha

14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:12:45. #7.12#
SON DAKİKA: Müşterek Mekan’da bağımsızlık ve Cumhuriyet söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement